Россия добилась от США обещания дать письменный ответ по гарантиям безопасности

Россия добилась от США обещания дать письменный ответ по гарантиям безопасности
Фото: Ohde / face to face / www.globallookpress.com
Американцы снова пытаются увильнуть от ответственности

Вашингтон должен за неделю подготовить ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Об этом сообщил РИА "Новости" источник, знакомый с ходом состоявшихся накануне в Женеве российско-американских переговоров.

Важно, что, во-первых, обозначены сроки, когда ждать ответ – "на следующей неделе". Во-вторых, он должен быть предоставлен в письменной форме – это позволит избежать разночтений по ситуации в будущем. А в-третьих, там не должно быть никаких обтекаемых и пустых формулировок. Представители России буквально "разжевали" все свои предложения, так что американская сторона не сможет затянуть время отписками, сваливая все на "недопонимание" российских инициатив.

В Москве подчеркивают: от Вашингтона ожидают четкие конкретные ответы, а не "увиливания".

"России и США есть прямой смысл договориться, или угрозы мировой безопасности возрастут", 

– эту мысль российские дипломаты твердо донесли до оппонентов.

К сожалению, США пытаются уйти от ответственности. В частности, они заняли "твердолобую позицию по Украине", отказываясь обсуждать проблему расширения НАТО без участия Киева, хотя всем ясно, что подобные решения принимаются в Вашингтоне, пояснил собеседник агентства.

Первый раунд переговоров РФ и США по гарантиям безопасности состоялся 10 января в Женеве. Россию представлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он сообщил, что личной встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена пока не планируется.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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