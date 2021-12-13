Салат с крабовыми палочками и сухариками: рецепт к новогоднему столу

Салат с крабовыми палочками и сухариками: рецепт к новогоднему столу
Фото: pixabay.com
Блюдо готовится очень быстро

Если времени на приготовления к Новому году – 2022 немного, выручит простой рецепт.

Продукты:

Помидоры – 2 штуки;

Кукуруза – банка;

Сыр – 100 граммов;

Палочки крабовые – 200 граммов;

Хлеб – 2 кусочка;

Соль, перец по вкусу;

Майонез для заправки.

Приготовление:

Нарежьте хлеб кубиками и подсушите на сковороде.

Помидоры и крабовые палочки тоже нарежьте кубиками. Один зубчик чеснока натрите на терке или пропустите через давилку. Твердый сыр натрите на терке.

В салатник выложите ингредиенты слоями.

Сначала идут помидоры. Сверху – чеснок и немного соли. Далее – майонез (промазывать понемногу нужно каждый слой).

Следующий слой – это крабовые палочки.

Далее идут кукуруза и тертый сыр. Сырный слой так же смажьте майонезом и сверху добавьте сухарики.

Отправьте в холодильник на час.

Ранее своим рецептом "Оливье" поделился шеф Ивлев.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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