"Стоило бы попросить на выход": Губерниева предложили уволить после скандала с Бузовой

"Стоило бы попросить на выход": Губерниева предложили уволить после скандала с Бузовой
Дмитрий Губерниев. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
В Сети предположили, что телеведущий еще ответит за свое непрофессиональное поведение

Ольга Бузова снова в центре внимания. И снова повод не из приятных. В Сети активно обсуждают конфликт новоиспеченной актрисы МХАТа с Дмитрием Губерниевым. Кажется, что слезы телеведущей не обсудили только самые ленивые. Так, журналист Вадим Манукян уверен, что спортивному комментатору обязательно аукнется его неподобающее поведение в прямом эфире. 

Все дело в том, считает блогер, что в артистке нашли эдакую клоунессу, которую можно пригласить куда угодно, чтобы поднять рейтинги. Но только на "Матч ТВ" не учли, что даже в том же самом театре она получает за это деньги, а в эфир спортивного телеканала пришла, чтобы искренне поддержать сборную России, поэтому и ждала к себе нормального отношения. 

Но этого не случилось. Бузова в очередной раз стала "девочкой для битья", только вот терпеть оскорбления Губерниева не стала. Когда комментатор поинтересовался у гостьи студии, перестала ли она пить коньяк по утрам, Ольга не выдержала и расплакалась, а после и вовсе назвала телеведущего "дном", уточняет телеканал "360"

"Какое хамство! Как такой человек вообще работает на ТВ?"

– недоумевала телеведущая. 

После резкой волны осуждения Губерниев все-таки извинился перед оскорбленной девушкой. Мол, не хотел обидеть, надеялся, что Бузова – девушка с самоиронией, поэтому и не ожидал такой реакции на невинный вопрос про Фрекен Бок. 

"Оля Бузова, не обижайтесь и спасибо, что поддерживаете российский футбол и отечественный театр! В эфире держалась стойко, молодец!"

отметил спортивный комментатор в своем телеграм-канале.

Так или иначе, продолжает Манукян, какие-то санкции за непрофессионализм все-таки должны последовать. 

"На мой взгляд Дмитрия Губерниева после этого эфира стоило бы попросить на выход", 

– подытожил журналист в своей колонке для РИА ФАН, посоветовав телеведущему всегда оставаться мужчиной и не вести себя подобным образом, поскольку это уж точно не соответствует статусу телеведущего на главном спортивном канале страны. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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