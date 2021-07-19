Артист утверждает, что любой женщине будет сложно рядом с ним

Эмин Агаларов стал новым героем Ютуб-шоу "Осторожно: Собчак". В разговоре с бывшей звездой "Дома-2" артист впервые назвал причину разрыва с моделью Аленой Гавриловой.

Напомним, Эмин и Алена состояли в гражданском браке. В 2018 году пара сыграла пышную свадьбу. Через некоторое время у них родилась дочь Афина. В 2019 году супруги приняли решение развестись.

По имеющимся данным, сейчас сердце Агаларова свободно. Многочисленные фанатки мечтают вступить в отношения с брутальным темноволосым красавцем, исполнившим хит "Забыть тебя". Однако сам певец утверждает – у него крайне непростой характер.

Эмин признался – он относится к тому типу мужчин, которые требуют, чтобы женщина им подчинялась.

"Алена старалась мне угодить, у нее это получалось, но проблема была, скорее всего, во мне", – заявил артист.

Музыкант считает, что причиной разрыва отношений с Гавриловой стали его мировоззрение и образ жизни. Агаларову важно, чтобы избранница играла только по его правилам. При этом идти на компромисс знаменитость наотрез отказывается.

Эмин добавил – со стороны может показаться, что брак с ним станет настоящей сказкой. Однако это далеко не так. Артист уверен, что любой женщине будет сложно жить с ним под одной крышей.

При этом Агаларов не перестает верить, что однажды встретит настоящую любовь, которая примет все его недостатки. А пока музыкант посещает психолога и работает над собой.

Ранее Эмин показал умилительное фото с дочерью Афиной.