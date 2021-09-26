Телеведущая уверена, что именно старая подруга вышвырнула ее с работы

Долгие годы Ангелина Вовк и Алла Пугачева были в хороших отношениях – знаменитости регулярно ходили друг к другу в гости, поздравляли с праздниками. Однако последние несколько лет они не общаются, и, как рассказала телеведущая, причина – подлое поведение певицы по отношению к ней.

В эфире передачи "Секрет на миллион" Вовк заявила, что несколько лет назад ее и Евгения Меньшова позвали провести фестиваль "Песня года". Несколько раз она была на репетициях дома у подруги, однако перед началом мероприятия ни ведущую, ни ее коллегу на сцену не пустили. Ходили слухи, что такое решение приняла лично Пугачева, но после скандала артистка продолжала улыбаться своей подруге в лицо и даже выражала недоумение по поводу случившегося.

Вовк призналась, что такое поведение ее сильно шокировало. Она никак не ожидала подлости со стороны Примадонны.

"Нам никто не позвонил, никто не извинился, это было чье-то желание с нами расстаться", – заявила она.

При этом, уверяет ведущая, она давно простила артистке старые обиды.

Ранее Вовк заявила, что испытывает счатье от того, что у нее нет детей.