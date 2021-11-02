Все больше звезд жалуются на козни со стороны Примадонны

Знаменитая советская и российская певица Алла Пугачева по праву занимает высокий статус в отечественном шоу-бизнесе. В последнее время появляется все больше заявлений о том, что она активно пользовалась своим влиянием, чтобы потопить других артистов. Среди "жертв" Примадонны оказались Ангелина Вовк и Валентина Легкоступова.

Ангелина Вовк

Знаменитая советская телеведущая и прославленный диктор серьезно пострадала от воинственного нрава Пугачевой. Вовк сообщила, что по распоряжению Примадонны ее выгнали с работы на фестивале "Песня года". Знаменитость только потом поняла, в чем было дело. По ее мнению, Алла Борисовна стала строить против нее козни из-за того, что мужчины Пугачевой проявляли знаки внимания к телеведущей. В свое время за Ангелиной Михайловной начал ухлестывать второй супруг Пугачевой Александр Стефанович. Третий муж Аллы Борисовны Евгений Болдин также открыто кокетничал с Вовк. Из-за ревнивого нрава певицы диктору сильно досталось.

Лика Стар

Некогда именитая артистка была настоящей звездой в 1990-е годы. Карьера Лики Стар шла в гору, пока в дело не вмешалась Пугачева. Гнев Аллы Борисовны был вызван шашнями молодой певицы с Владимиром Пресняковым. Тогда артист находился в отношениях с дочкой Примадонны Кристиной Орбакайте. Пугачева решила бороться с соперницей дочери радикальными методами и поставила запрет на запись ее песен на студиях.

Валентина Легкоступова

Ныне покойная певица тоже пострадала от ревности Пугачевой. Однако в случае с Легкоступовой дело касалось песни. Алла Борисовна не могла принять, что обе певицы поют одну и ту же композицию "Двое" на стихи Ильи Резника. Тот факт, что Валентина первой спела эту песню, Примадонну не смутил. Легкоступова всегда была уверена, что именно из-за Пугачевой ее звезда закатилась.

Наталья Гулькина

Именно эта певица подняла новую волну критики в адрес Аллы Борисовны. По словам Гулькиной, даже сейчас Пугачева может одним щелчком пальцев перекрыть начинающим звездам дорогу на российскую эстраду.