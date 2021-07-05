Продажи путевок на короткие даты снизились

Российские отдыхающие не хотят ехать в Крым, их беспокоят плохие погодные условия. Снижение числа проданных туров наблюдается именно в части срочных покупок.

Отказов от путевок, которые купили за несколько месяцев до сезона, не наблюдается. Об этом "Газете.Ru" рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский.

Он сообщил, что большинство туров приобретают в сезон на ближайшие пару дней. Согласно его словам, отдыхающие, которые хотели купить тур в ближайшее время, перенесли это дело до тех пор, пока обстановка в Крыму не станет более ясной. Эксперт выразил понимание к их решению, ведь ситуация постоянно развивается и общее состояние курортов пока остается загадкой.

Уманский считает, что присматриваться к обстановке при планировании отпуска – мудрое решение, и люди хотят заранее убедиться, что в выбранном ими месте отдыха не случится внезапных происшествий.

В Крыму в июне и начале июля наблюдались нетипичные осадки. Была затоплена Ялта, а также Керчь.

Ранее Утро.ру сообщали, что россиян предупредили об опасности наводнений по всей стране. Климатологи предполагают, что аномальная погода может быть следствием глобального потепления.