Премия Urban Awards собрала гроссмейстеров рынка в Санкт-Петербурге

В этом году федеральная премия Urban Awards установила исторический рекорд

За статус лауреата боролись свыше двухсот номинантов из 34 регионов – от Приморья до Калининградской области. Из 115 строительных компаний, присоединившихся к премии, больше половины составляют дебютанты. Сильнейшие представители строительной индустрии и самые выдающиеся проекты были объявлены победителями в стенах Парадного павильона.

24 июня в Санкт-Петербурге состоялось вручение наград федеральной премии Urban Awards – тринадцатой по счету и второй в период пандемии. Последнее обстоятельство наложило свой отпечаток на регламент церемонии: к участию в ней были допущены только те, кто получили справки о прохождении ПЦР-тестов (не более чем трехдневной давности) или сертификаты о вакцинации. Церемонию вели актер Андрей Ургант и обладательница титула "Миссис Россия" Екатерина Кирмель. В перерывах гости могли увидеть выступление скрипичного дуэта и балетной группы.

Для VIP-гостей организаторы предусмотрели эксклюзивную опцию – трансфер на яхте. Традиционно финальный акт премии выдержан в определенной тематике. На этот раз концепция шоу была вдохновлена шахматами. Для Санкт-Петербурга они всегда много значили. С городом связаны такие культовые имена шахматного мира, как Михаил Чигорин, Виктор Корчной, Борис Спасский, Михаил Ботвинник. Этот вид спорта по-прежнему располагает многочисленной аудиторией и способен привлекать интерес массового зрителя, о чем свидетельствует успех мини-сериала "Ход королевы". Аналогии с шахматами актуальны и для девелоперского бизнеса, ведь успех в нем во многом зависит от правильно выбранной стратегии, сильного дебюта, умения просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед и прогнозировать действия конкурентов. А победа в Urban Awards сродни получению гроссмейстерского звания.

В этом году претендентов на получение наград было особенно много. По итогам заявочной кампании сформировался пул более чем из 200 участников. Особенно активно проявили себя региональные застройщики, работающие в комфорт-классе: от них поступило 92 заявки. Это побудило оргкомитет премии скорректировать состав номинаций. Для проектов из каждого федерального округа был выделен отдельный зачет.

Так, лучшим строящимся жилым комплексом года комфорт-класса на Дальнем Востоке был признан ЖК "Айвазовский" (Владивосток), который возводится в нескольких сотнях метров от берега Тихого океана.

В Сибири лидерами являются первая очередь красноярского ЖК Scandis (жилой комплекс года комфорт-класса) и новосибирский ЖК "История" (лучший строящийся жилой комплекс года комфорт-класса).

В Уральском федеральном округе самой мощной строительной индустрией отличаются Тюмень и Екатеринбург. Неудивительно, что именно их представители забрали статуэтки – City Zen в номинации "Жилой комплекс года комфорт-класса" и 4You в номинации "Лучший строящийся жилой комплекс года комфорт-класса".

В Приволжском федеральном округе награды разделили ЖК "Ривьера Парк" (жилой комплекс года комфорт-класса), занимающий участок на берегу Ижевского водохранилища, и ЖК Znak Город будущего на западной окраине Кирова (лучший строящийся жилой комплекс года комфорт-класса).

Белгородский ЖК "Центр Парк" – тот случай, когда название абсолютно точно отражает реальность. Комплекс, действительно, базируется по соседству с местным парком культуры и отдыха, в нескольких минутах ходьбы от здания областной администрации. Проект взял награды в номинации "Жилой комплекс года комфорт-класса ЦФО". Победа новостройки из Белгорода весьма примечательна, поскольку этот регион специализируется на индивидуальном жилищном строительстве. Вторая статуэтка – за лучший строящийся жилой комплекс года комфорт класса ЦФО – уехала в Тулу (квартал-парк "Дома цвета кофе"). Среди северо-западных регионов самым развитым рынком недвижимости обладает (помимо Санкт-Петербурга) Калининградская область. Поэтому успех ЖК "Альпы", который завоевал титул "Комплекс года комфорт-класса СЗФО", абсолютно закономерен.

На Юге России победу в номинации "Лучший строящийся жилой комплекс года комфорт-класса" жюри присудило проекту "Фрукты", который отделяют менее 2 км от черноморского пляжа. Настоящим триумфатором 13-й Федеральной премии Urban Awards стал ЖК "Атмосфера" из Астрахани. Он был удостоен сразу трех статуэток. Первая отметила его лидерство среди проектов комфорт-класса в ЮФО, вторая – концепцию благоустройства и инфраструктуры в комфорт-классе (региональный зачет), третья – архитектуру в комфорт-классе (региональный зачет). Безусловным преимуществом "Атмосферы" следует назвать ее дворовый парк. Это трехуровневое многофункциональное пространство, объединяющее сразу 18 площадок, включая амфитеатр, два воркаута, бассейн, теннисный корт, автогородок, "долину водопадов" и релаксационную зону "Млечный путь".

С южными регионами тесно связана номинация "Лучшая курортная недвижимость России". В ней первенство принадлежит клубной резиденции "Европа" (г. Анапа, Краснодарский край). В номинации "Лучший региональный проект комплексного освоения территорий" ожидаемую победу одержал поселок Доброград (Ковровский район Владимирской области) – уникальный по своим масштабам, инфраструктурному сопровождению, количеству социальных опций градостроительный комплекс, задуманный бизнесменом Владимиром Седовым.

Лучшим среди малоэтажных жилых комплексов эксперты назвали архитектурный ансамбль "Вознесенский" в историческом центре Тюмени. Облик дома содержит отсылки к архитектуре старинных купеческих особняков. На другом конце высотной шкалы находится новосибирский ЖК "Тихомиров", состоящий из двух башен, в одной 25 этажей, в другой – 29 (плюс 4 подземных). Именно он теперь с полным правом может называться лучшим жилым небоскребом в России (по версии Urban Awards).

Если Новосибирск славится своими высотками, то Екатеринбург – апарт-комплексами. В соответствующей номинации лауреатом стал проект Свобода Residence, над интерьерами которого работали сотрудники нью-йоркского архитектурного бюро Crosby Studios.

Региональный бизнес-класс в этом году возглавили казанский ЖК Vincent 2 (среди строящихся комплексов) и екатеринбургский ЖК "Нагорный" (среди сданных комплексов или готовящихся к сдаче). Последний к тому же выиграл и в номинации "Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры в высокобюджетном сегменте" (региональный зачет).

В 2019 г. тамбовский ЖК "Карла Маркса, 20г" дошел до финала Urban Awards в номинации "Лучший строящийся региональный жилой комплекс элит-класса". Но стать лауреатом ему удалось только сейчас – в номинации "Лучший региональный жилой комплекс элит-класса". Компанию ему составил (в категории проектов, где продолжаются строительные работы) ЖК "Август Астры", который возводится недалеко от центра Казани.

Главными звездами петербургского комфорт-класса члены жюри провозгласили ЖК Legenda Героев на Дудергофском канале (часть микрорайона "Балтийская жемчужина) и одного из прошлогодних дебютантов рынка ЖК "Принцип" на Гутуевском острове. Они закрыли позиции "Жилой комплекс года комфорт-класса Санкт-Петербурга" и "Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Санкт-Петербурга" соответственно.

ЖК Golden City на западной оконечности Васильевского острова (намывные территории) впервые стал лауреатом премии еще пять лет назад как одна из премьер года. В 2021-м он был признан победителем с формулировкой "Жилой комплекс года бизнес-класса Санкт-Петербурга". ЖК "Петровская доминанта" прошла похожий, но более кроткий путь. От "премьеры года" до звания "Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса Санкт-Петербурга" прошло всего два года. Также эксперты, по мнению экспертов Urban Awards, "Петровская доминанта" лидирует среди самых инвестиционно привлекательных проектов северной столицы. В категории апартаментов бизнес-класса номером один объявлен комплекс Promenade, расположенный рядом со станцией метро "Фрунзенская".

В хэдлайнеры петербургского элит-класса по итогам премии вышел ЖК Futurist, который, таким образом, стал уже трехкратный лауреатом Urban Awards: в 2019-м он победил в номинации "Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры" и взял Grand Prix.

Чемпионства среди малоэтажный проектов добился ЖК Veren Village Стрельна, который строится к югу от Санкт-Петербургского шоссе, в шаговой доступности от Константиновского парка.

Петербургский рынок – это во многом рынок больших проектов с развитой инфраструктурой. Чтобы отметить их, была введена номинация "Лучший проект комплексного освоения территорий Санкт-Петербурга и Ленинградской области". В ней победил ЖК "ЦДС Черная речка", объединяющий девять жилых корпусов, два детских сада на 480 воспитанников, школу на 1175 учеников, надземный и подземный паркинги, несколько спортивных и детских площадок.

В архитектурной номинации, которая особенно важна для Санкт-Петербурга, учитывая громадное историческое наследие города, эксперты присудили победу клубному дому "Октавия", концепция которого была создана в мастерской "Интерколумниум".

Генеральный партнер премии – DeVision. Партнеры номинаций: "Инновация года" – Glorax Development, "Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса Санкт-Петербурга" –Yar Security, "Лучший региональный комплекс апартаментов" –AVA GROUP, "Лучшая управляющая компания" – "Домиленд". Партнеры премии – Группа ВТБ (спонсорская поддержка), Atlas Development, Mitsubishi Electric , web-система amoCRM, Mango Office. Генеральный информационный партнер премии – Циан. Медиа-партнер – холдинг Maer. Федеральный информационный партнер – "Федеральное агентство новостей". Информационно-аналитический партнер – bnMAP.pro. Стратегический информационный партнер – "РБК Санкт-Петербург". Ведущий информационный партнер – "Коммерсантъ". Деловой партнер – ассоциация REPA. Специализированный информационный партнер – "Строительная газета". Региональный отраслевой информационный партнер – "Недвижимость и строительство Петербурга". Отраслевой информационный партнер – "Российская гильдия управляющих и девелоперов". Выставка-партнер – "Ярмарка недвижимости". Профессиональное объединение-партнер – "Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области".