Премия Urban Awards собрала гроссмейстеров рынка в Санкт-Петербурге

Премия Urban Awards собрала гроссмейстеров рынка в Санкт-Петербурге
В этом году федеральная премия Urban Awards установила исторический рекорд

За статус лауреата боролись свыше двухсот номинантов из 34 регионов – от Приморья до Калининградской области. Из 115 строительных компаний, присоединившихся к премии, больше половины составляют дебютанты. Сильнейшие представители строительной индустрии и самые выдающиеся проекты были объявлены победителями в стенах Парадного павильона.

24 июня в Санкт-Петербурге состоялось вручение наград федеральной премии Urban Awards – тринадцатой по счету и второй в период пандемии. Последнее обстоятельство наложило свой отпечаток на регламент церемонии: к участию в ней были допущены только те, кто получили справки о прохождении ПЦР-тестов (не более чем трехдневной давности) или сертификаты о вакцинации. Церемонию вели актер Андрей Ургант и обладательница титула "Миссис Россия" Екатерина Кирмель. В перерывах гости могли увидеть выступление скрипичного дуэта и балетной группы.

Для VIP-гостей организаторы предусмотрели эксклюзивную опцию – трансфер на яхте. Традиционно финальный акт премии выдержан в определенной тематике. На этот раз концепция шоу была вдохновлена шахматами. Для Санкт-Петербурга они всегда много значили. С городом связаны такие культовые имена шахматного мира, как Михаил Чигорин, Виктор Корчной, Борис Спасский, Михаил Ботвинник. Этот вид спорта по-прежнему располагает многочисленной аудиторией и способен привлекать интерес массового зрителя, о чем свидетельствует успех мини-сериала "Ход королевы". Аналогии с шахматами актуальны и для девелоперского бизнеса, ведь успех в нем во многом зависит от правильно выбранной стратегии, сильного дебюта, умения просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед и прогнозировать действия конкурентов. А победа в Urban Awards сродни получению гроссмейстерского звания.

В этом году претендентов на получение наград было особенно много. По итогам заявочной кампании сформировался пул более чем из 200 участников. Особенно активно проявили себя региональные застройщики, работающие в комфорт-классе: от них поступило 92 заявки. Это побудило оргкомитет премии скорректировать состав номинаций.  Для проектов из каждого федерального округа был выделен отдельный зачет.

Так, лучшим строящимся жилым комплексом года комфорт-класса на Дальнем Востоке был признан ЖК "Айвазовский" (Владивосток), который возводится в нескольких сотнях метров от берега Тихого океана.

В Сибири лидерами являются первая очередь красноярского ЖК Scandis (жилой комплекс года комфорт-класса) и новосибирский ЖК "История" (лучший строящийся жилой комплекс года комфорт-класса).

В Уральском федеральном округе самой мощной строительной индустрией отличаются Тюмень и Екатеринбург. Неудивительно, что именно их представители забрали статуэтки – City Zen в номинации "Жилой комплекс года комфорт-класса" и 4You в номинации "Лучший строящийся жилой комплекс года комфорт-класса".

В Приволжском федеральном округе награды разделили ЖК "Ривьера Парк" (жилой комплекс года комфорт-класса), занимающий участок на берегу Ижевского водохранилища, и ЖК Znak Город будущего на западной окраине Кирова (лучший строящийся жилой комплекс года комфорт-класса).

Белгородский ЖК "Центр Парк" – тот случай, когда название абсолютно точно отражает реальность. Комплекс, действительно, базируется по соседству с местным парком культуры и отдыха, в нескольких минутах ходьбы от здания областной администрации. Проект взял награды в номинации "Жилой комплекс года комфорт-класса ЦФО". Победа новостройки из Белгорода весьма примечательна, поскольку этот регион специализируется на индивидуальном жилищном строительстве. Вторая статуэтка – за лучший строящийся жилой комплекс года комфорт класса ЦФО – уехала в Тулу (квартал-парк "Дома цвета кофе"). Среди северо-западных регионов самым развитым рынком недвижимости обладает (помимо Санкт-Петербурга) Калининградская область. Поэтому успех ЖК "Альпы", который завоевал титул  "Комплекс года комфорт-класса СЗФО", абсолютно закономерен.

На Юге России победу в номинации "Лучший строящийся жилой комплекс года комфорт-класса" жюри присудило проекту "Фрукты", который отделяют менее 2 км от черноморского пляжа. Настоящим триумфатором 13-й Федеральной премии Urban Awards стал ЖК "Атмосфера" из Астрахани. Он был удостоен сразу трех статуэток. Первая отметила его лидерство среди проектов комфорт-класса в ЮФО, вторая – концепцию благоустройства и инфраструктуры в комфорт-классе (региональный зачет), третья – архитектуру в комфорт-классе (региональный зачет). Безусловным преимуществом "Атмосферы" следует назвать ее дворовый парк. Это трехуровневое многофункциональное пространство, объединяющее сразу 18 площадок, включая амфитеатр, два воркаута, бассейн, теннисный корт, автогородок, "долину водопадов" и релаксационную зону "Млечный путь".

С южными регионами тесно связана номинация "Лучшая курортная недвижимость России". В ней первенство принадлежит клубной резиденции "Европа" (г. Анапа, Краснодарский край). В номинации "Лучший региональный проект комплексного освоения территорий" ожидаемую победу одержал поселок Доброград (Ковровский район Владимирской области)  – уникальный по своим масштабам, инфраструктурному сопровождению, количеству социальных опций градостроительный комплекс, задуманный бизнесменом Владимиром Седовым.

Лучшим среди малоэтажных жилых комплексов эксперты назвали архитектурный ансамбль "Вознесенский" в историческом центре Тюмени. Облик дома содержит отсылки к архитектуре старинных купеческих особняков. На другом конце высотной шкалы находится новосибирский ЖК "Тихомиров", состоящий из двух башен, в одной 25 этажей, в другой – 29 (плюс 4 подземных). Именно он теперь с полным правом может называться лучшим жилым небоскребом в России (по версии Urban Awards).

Если Новосибирск славится своими высотками, то Екатеринбург – апарт-комплексами. В соответствующей номинации лауреатом стал проект Свобода Residence, над интерьерами которого работали сотрудники нью-йоркского архитектурного бюро Crosby Studios.

Региональный бизнес-класс в этом году возглавили казанский ЖК Vincent 2 (среди строящихся комплексов) и екатеринбургский ЖК "Нагорный" (среди сданных комплексов или готовящихся к сдаче). Последний к тому же выиграл и в номинации "Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры в высокобюджетном сегменте" (региональный зачет).

В 2019 г. тамбовский ЖК "Карла Маркса, 20г" дошел до финала Urban Awards в номинации "Лучший строящийся региональный жилой комплекс элит-класса". Но стать лауреатом ему удалось только сейчас – в номинации "Лучший региональный жилой комплекс элит-класса". Компанию ему составил (в категории проектов, где продолжаются строительные работы) ЖК "Август Астры", который возводится недалеко от центра Казани.

Главными звездами петербургского комфорт-класса члены жюри провозгласили ЖК Legenda Героев на Дудергофском канале (часть микрорайона "Балтийская жемчужина) и одного из прошлогодних дебютантов рынка ЖК "Принцип" на Гутуевском острове. Они закрыли позиции "Жилой комплекс года комфорт-класса Санкт-Петербурга" и "Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Санкт-Петербурга" соответственно.

ЖК Golden City на западной оконечности Васильевского острова (намывные территории) впервые стал лауреатом премии еще пять лет назад как одна из премьер года. В 2021-м он был признан победителем с формулировкой "Жилой комплекс года бизнес-класса Санкт-Петербурга". ЖК "Петровская доминанта" прошла похожий, но более кроткий путь. От "премьеры года" до звания "Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса Санкт-Петербурга" прошло всего два года. Также эксперты, по мнению экспертов Urban Awards, "Петровская доминанта" лидирует среди самых инвестиционно привлекательных проектов северной столицы. В категории апартаментов бизнес-класса номером один объявлен комплекс Promenade, расположенный рядом со станцией метро "Фрунзенская".

В хэдлайнеры петербургского элит-класса по итогам премии вышел ЖК Futurist, который, таким образом, стал уже трехкратный лауреатом Urban Awards: в 2019-м он победил в номинации "Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры" и взял Grand Prix.

Чемпионства среди малоэтажный проектов добился ЖК Veren Village Стрельна, который строится к югу от Санкт-Петербургского шоссе, в шаговой доступности от Константиновского парка.

Петербургский рынок – это во многом рынок больших проектов с развитой инфраструктурой. Чтобы отметить их, была введена номинация "Лучший проект комплексного освоения территорий Санкт-Петербурга и Ленинградской области". В ней победил ЖК "ЦДС Черная речка", объединяющий девять жилых корпусов, два детских сада на 480 воспитанников, школу на 1175 учеников, надземный и подземный паркинги, несколько спортивных и детских площадок.

В архитектурной номинации, которая особенно важна для Санкт-Петербурга, учитывая громадное историческое наследие города, эксперты присудили победу клубному дому "Октавия", концепция которого была создана в мастерской "Интерколумниум".

Генеральный партнер премии – DeVision. Партнеры номинаций: "Инновация года" – Glorax Development, "Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса Санкт-Петербурга" –Yar Security, "Лучший региональный комплекс апартаментов" –AVA GROUP, "Лучшая управляющая компания" – "Домиленд". Партнеры премии – Группа ВТБ (спонсорская поддержка), Atlas Development, Mitsubishi Electric , web-система amoCRM, Mango Office. Генеральный информационный партнер премии – Циан. Медиа-партнер – холдинг Maer. Федеральный информационный партнер – "Федеральное агентство новостей". Информационно-аналитический партнер – bnMAP.pro. Стратегический информационный партнер – "РБК Санкт-Петербург". Ведущий информационный партнер – "Коммерсантъ". Деловой партнер – ассоциация REPA. Специализированный информационный партнер – "Строительная газета". Региональный отраслевой информационный партнер – "Недвижимость и строительство Петербурга". Отраслевой информационный партнер – "Российская гильдия управляющих и девелоперов". Выставка-партнер – "Ярмарка недвижимости". Профессиональное объединение-партнер – "Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области".

Отдел информации

Ответить:

новости партнеров

Первая за два года прямая линия с Путиным: на что жалуются россияне

Вопросы продолжат принимать, пока президент отвечает

Пострадают все: на Россию надвигается ипотечный кризис "американского" типа

Ни продолжающаяся пандемия, ни никуда не девавшийся экономический кризис не способны остановить стремления россиян улучшить свои жилищные условия, а также неудержимой миграции из пустеющих регионов в Москву и другие крупные города

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей