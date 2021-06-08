Кровавые разборки произошли в Орехово-Зуево

Московскую область потряс чудовищный инцидент. Местный житель что-то не поделил со своим престарелым родителем, за что последнему пришлось поплатиться жизнью.



Кровавая трагедия разыгралась в подмосковном Орехово-Зуево, передает пресс-центр местного ГСУ СКР.

Разъяренный мужчина несколько раз пырнул своего 68-летнего отца в шею. Пенсионер не смог пережить нападение отпрыска и умер на месте.

Когда преступник понял, что сотворил, он сам позвонил правоохранителям и рассказал о случившемся, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Напомним, недавно сообщалось, что в подмосковной лесополосе обнаружили тело женщины.