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Московскую область потряс чудовищный инцидент. Местный житель что-то не
поделил со своим престарелым родителем, за что последнему пришлось поплатиться
жизнью.
Кровавая трагедия разыгралась в подмосковном Орехово-Зуево, передает пресс-центр местного ГСУ СКР.
Разъяренный мужчина несколько раз пырнул своего 68-летнего отца в шею. Пенсионер не смог пережить нападение отпрыска и умер на месте.
Когда преступник понял, что сотворил, он сам позвонил правоохранителям и рассказал о случившемся, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Напомним, недавно сообщалось, что в подмосковной лесополосе обнаружили тело женщины.
Новость о попадании ресурса в крымские водоемы оказалась ложной
Москва не собирается реагировать на продолжающиеся заявления, отметили в ведомстве