На Западе назвали способ уничтожить Россию ядерным ударом из космоса

На Западе назвали способ уничтожить Россию ядерным ударом из космоса
Фото: Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеНа Юпитере и Сатурне могут идти дожди из гелия – ученые
РФ сможет заранее заметить угрозу благодаря системам раннего предупреждения, пишет журналист

Экспериментальный орбитальный корабль Boeing X-37B способен нанести ядерный удар по РФ лишь в случае единственного "невероятного сценария". Об этом пишет обозреватель Кайл Мизоками в своей статье на Popular Mechanics.

Ранее глава "Алмаз-Антея" Ян Новиков заявил, что указанные американские мини-шаттлы могут нести на борту до шести боеголовок и сбрасывать их на противника из орбиты. Однако, считает западный обозреватель, это заявление не соответствует действительности.

В реальности же, утверждает журналист, мини-шаттл предназначен не для транспортировки ядерного оружия, а для выполнения разведывательных задач и секретных миссий военно-космических программ Соединенных Штатов. Шаттл может проводить месяцы на орбите, однако ни о каком оружии не может быть и речи.

Как пишет Мизоками, существует "невероятный сценарий" по нанесению ядерного удара по РФ с помощью Х-37В: на его борту можно установить до трех термоядерных боеголовок W80. В таком случае шаттл должен выбрать тот орбитальный маршрут, который позволит ему остаться вне зоны видимости для РФ, однако это невозможно.

"Они заранее заметят шаттл. Не будет никакого сюрприза. Нет реального способа, при котором Штаты смогут нанести внезапный ядерный удар по русским. И никакой гипотетический корабль не сможет приблизить этот сценарий к реальности", – подытожил обозреватель.

Ранее в Сети появился ролик, на котором показан внутренний отсек  Х-37В. В кадры попали солнечные батареи, используемые шаттлом на орбите для выработки необходимой энергии.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость250359
Пожаловаться Ответить
Прочитаешь статью, думаешь, какой дурак такую чушь написал? А потом почитаешь комментарии, и понимаешь, что автор писал для абсолютных, законченных, неисправимых идиотов. И так каждая статья. Я сюда веселиться хожу. Россия - страна шизофреник.
Андрей
Пожаловаться Ответить
Уничтожать Россию - это бред. никто делать этого не будет, побояться, потому что весь мир в труху. Уничтожить Россию можно только изнутри если доверить власть всяким демокрастам-либерастам и прчим белолентачным навальнястам.
Гость249834
Пожаловаться Ответить
Гость248311
Уничтожать Россию - это бред. никто делать этого не будет, тем более из космоса.
россия сама себя прекрасно уничтожает.
путин - умница ! там элегантно развалить такую страну ... респект ему !
Не дождетесь. Придурки. Россию невозможно ничем уничтожить. Кто пытался? Их все знают.
Гость234287
Пожаловаться Ответить
Фантазии маразматиков! Уничтожить Россию из космоса...? И это посыл "миролюбивого запада" сначала уничтожили десять миллионов индейцев, а теперь учат всех демократии. Во первых переоборудование для боевого применения этого «лаптя» не может быть незаметной, во вторых запуск (в качестве стратегической задачи) на орбиту этого изделия как минимум в три раза дороже, заметней и предсказуемей, чем уже существующие системы. В третьих достаточно посмотреть на карту мира чтобы понять и оценить географический масштаб России. В четвертых сегодня Россия (уникальный случай!) имеет стратегические инструменты
Гость241057
Пожаловаться Ответить
Гость248311
Уничтожать Россию - это бред. никто делать этого не будет, тем более из космоса.
россия сама себя прекрасно уничтожает.
путин - умница ! там элегантно развалить такую страну ... респект ему !
Развалить какую страну. Которая от Борьки досталась? Не перекладывай ответственность. При Борьке и Горбатом сделали всё чтобы РФ вообще подняться не смогла. А нет, не получилось. Поднимается. Медленно конечно, но всё-же. А вот с тех кто разваливал в 90-е, ещё спрос будет. Их и так постепенно закрывают. Либо у нас, либо за бугром деньги конфискуют, т.к. с РФ уже не получается дойную корову сделать.
Гость246481
Пожаловаться Ответить
Про "нудоль" забыли - она ждет!
Гость248311
Пожаловаться Ответить
Уничтожать Россию - это бред. никто делать этого не будет, тем более из космоса.
россия сама себя прекрасно уничтожает.
путин - умница ! там элегантно развалить такую страну ... респект ему !
1
новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей