В зарубежном СМИ не исключили, что самолет не удастся отправить на экспорт

После нашумевшей премьеры Су-75 в западных изданиях развернулось оживленное обсуждение самолета. Так, американские эксперты намекнули, что сомневаются в экспортных поставках Checkmate.



В Breaking Defense вышла посвященная легкому тактическому самолету статья. Автор отметил, что Су-75 – это альтернатива американскому F-35 Lightning II и другим. Однако есть "серьезные вопросы". В частности, относительно технических характеристик. Также в материале эксперт сравнивает ЛТС с Су-57 и допускает, что другие страны вряд ли захотят покупать самолет, пока не начнется его эксплуатация у нас.

В статье отмечается, что первого полета прототипа Су-75 ждать по меньшей мере пару лет, а в серийное производство его запустят и вовсе лет через пять минимум. И многие потенциальные заказчики, вероятно, не будут так долго ждать.

Автор также заявил, что Россия может оказаться не в состоянии выпускать самолет с теми характеристиками, о которых говорят разработчики. Производство композитных материалов в нашей стране отстает от других, по его словам.

"...полномасштабное производство Су-75 может занять гораздо больше времени, если вообще начнется", – говорится в статье.

Между тем другой эксперт заявил о преимуществах Су-75. Наш самолет превосходит истребители других стран по высоте полета.