Медики назвали причины выросшей в июне смертности в Москве

Медики назвали причины выросшей в июне смертности в Москве
Фото: Денис Гришкин/АГН Москва
Данные опубликовал столичный депздрав

В июне этого года в столице от ковида умерло 16 271 пациентов. В 2020 году жертв вируса было меньше на 3145. Кроме того, в Департаменте здравоохранения отметили, что в июне у москвичей тяжелее протекала болезнь. Резко выросла заболеваемость – заразившихся было в два раза больше, чем в мае, среднее число – 5492 человека в день.

Почему так случилось, объяснили медики.

Сейчас активно распространяется штамм ковида "дельта", который, как ранее сообщалось, более заразен и переносится тяжелее. Повлияла на ситуацию и аномальная жара в Москве практически без осадков. Такая погода способствовала распространению нового штамма.

По словам главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, в жару заболевшие тяжелее болеют, особенно плохо приходится пожилым людям. Медик объяснил, что высокая температура воздуха может обернуться осложнениями. Зачастую они фатальны для возрастных пациентов.

Не лучшим образом жара влияет и на сердечно-сосудистую систему. Из-за повышенной потери жидкости организмом кровь становится гуще. Образуются тромбы, падает давление – все это чревато инсультами.

Как ранее неоднократно напоминали власти Москвы, есть лишь один способ победить ковид – сделать прививку. В столице открывают новые пункты, где можно вакцинироваться. Так, теперь они есть в "Лужниках" и Гостином дворе.

Источник: mosgorzdrav.ru ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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