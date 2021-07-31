Общее число заражений в стране доросло до 6,26 миллионов

По данным на 31 июля 2021 года, количество заболевших ковидом выросло на 23 807. Новые случаи были обнаружены в 85 регионах России. Данные приводит Оперативный штаб по распространению коронавируса в стране.

В Москве больных COVID-19 стало больше на 3 514 человек. Прирост инцфицированных по Московской области – еще 1 592 случая. В Санк-Петербурге заболевших увеличилось на 1 915.

Меньше всего зараженных в Чукотском и Ненецком автономных округах. Там было обнаружено 22 и 14 случаев заболевания соответственно.

Количество умерших от коронавируса в России за последние сутки увеличилось на 792. Выздоровели еще 19 771 человек.

Таким образом, общая статистика по распространению COVID-19 в стране указывает, что всего инфекцию подхватили 6 265 873 человека, от последствий болезни скончались158 563, а 5 608 619 переболели.

В российской столице ситуация с коронавирусом налаживается. Сейчас в Москве отменено обязательное ношение перчаток в общественных местах, однако требование носить маски сохраняется.