Свежая статистика по коронавирусу в России на 31 июля

Свежая статистика по коронавирусу в России на 31 июля
Фото: Evgeny Sinitsyny /XinHua /www.globallookpress.com
Общее число заражений в стране доросло до 6,26 миллионов

По данным на 31 июля 2021 года, количество заболевших ковидом выросло на 23 807. Новые случаи были обнаружены в 85 регионах России. Данные приводит Оперативный штаб по распространению коронавируса в стране.

В Москве больных COVID-19 стало больше на 3 514 человек. Прирост инцфицированных по Московской области – еще 1 592 случая. В Санк-Петербурге заболевших увеличилось на 1 915. 

Меньше всего зараженных в Чукотском и Ненецком автономных округах. Там было обнаружено 22 и 14 случаев заболевания соответственно.

Количество умерших от коронавируса в России за последние сутки увеличилось на 792. Выздоровели еще 19 771 человек. 

Таким образом, общая статистика по распространению COVID-19 в стране указывает, что всего инфекцию подхватили 6 265 873 человека, от последствий болезни скончались158 563, а 5 608 619 переболели. 

В российской столице ситуация с коронавирусом налаживается. Сейчас в Москве отменено обязательное ношение перчаток в общественных местах, однако требование носить маски сохраняется. 

Роман ИГНАТОВ

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