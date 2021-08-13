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Еще 22 277 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки. Об этом сообщили в Оперативном штабе по распространению инфекции в России.
Больше всего заболевших в Москве – там ковид нашли у еще 2 529 человек. В Московской области выявили 1 223 заболевших. Количество заразившихся в Санкт-Петербурге увеличилось на 1 810.
По итогам прошлого дня, от коронавируса скончались еще 815 человек, а 19 368 выздоровели.
Согласно общей статистике по коронавирусу, всего в России заболели 6 557 068 граждан, и которых 168 864 от последствий инфекции скончались, а 5 848 340 выздоровели.
Ранее в ВОЗ, по итогам расследования в Ухани, заявили, что вирус вполне вероятно мог просочиться в окружающий мир из исследовательской лаборатории – один из сотрудников мог заразиться во время исследований. Однако пока это только гипотеза.
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