Общее число заболевших доросло до 6,55 миллионов

Еще 22 277 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки. Об этом сообщили в Оперативном штабе по распространению инфекции в России.

Больше всего заболевших в Москве – там ковид нашли у еще 2 529 человек. В Московской области выявили 1 223 заболевших. Количество заразившихся в Санкт-Петербурге увеличилось на 1 810.

По итогам прошлого дня, от коронавируса скончались еще 815 человек, а 19 368 выздоровели.

Согласно общей статистике по коронавирусу, всего в России заболели 6 557 068 граждан, и которых 168 864 от последствий инфекции скончались, а 5 848 340 выздоровели.

Ранее в ВОЗ, по итогам расследования в Ухани, заявили, что вирус вполне вероятно мог просочиться в окружающий мир из исследовательской лаборатории – один из сотрудников мог заразиться во время исследований. Однако пока это только гипотеза.