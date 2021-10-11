За сутки заболели еще 29 409 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией привел свежие данные, отражающие эпидемиологическую обстановку в России. Так, за минувшие сутки положительный тест на COVID-19 сдали 29 409 жителей страны. Всего с момента начала пандемии пресловутый вирус подхватили 7 804 774 человека.

За последние 24 часа победу над недугом одержали 15 460 россиян. Благодаря слаженной работе российских врачей от коронавируса смогли излечиться уже 6 873 579 человек.

Имеется и печальная статистика. По данным на 11 октября 2021 года, количество умерших из-за COVID-19 увеличилось на 957. Общее число граждан РФ, не справившихся с болезнью, составляет 217 372.

Лидером по количеству новых случаев остается Москва. Там за сутки заразились 5002 горожанина. Следом идет Санкт-Петербург с 2931 заболевшим. На третьем месте – Московская область, где коронавирус добрался еще до 2184 жителей региона.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала условия для избежания локдауна в России.