Билл Гейтс назвал дату окончания пандемии коронавируса

Основатель Microsoft считает, что человечество почти победило вирус

Билл Гейтс спрогнозировал, что уже в середине следующего года с пандемией коронавируса может быть покончено. К этому времени, считает миллиардер, уровень заражений и смертности достигнет показателей сезонного гриппа. 

Такой сценарий возможен, если не появится новых штаммов. Появление естественного иммунитета, высокие темпы вакцинации и появление новых и более эффективных препаратов помогут в борьбе с распространением вируса, приводит слова Гейтса телеканал "360"

Также основатель Microsoft выразил надежду, что в прошлом году будет решена проблема с поставками вакцин. 

Ранее Гейтс предупредил мировое сообщество о новой пандемии. 

Источник: Bloomberg New Economy ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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