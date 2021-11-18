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Билл Гейтс спрогнозировал, что уже в середине следующего года с пандемией коронавируса может быть покончено. К этому времени, считает миллиардер, уровень заражений и смертности достигнет показателей сезонного гриппа.
Такой сценарий возможен, если не появится новых штаммов. Появление естественного иммунитета, высокие темпы вакцинации и появление новых и более эффективных препаратов помогут в борьбе с распространением вируса, приводит слова Гейтса телеканал "360".
Также основатель Microsoft выразил надежду, что в прошлом году будет решена проблема с поставками вакцин.
Ранее Гейтс предупредил мировое сообщество о новой пандемии.
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