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Международный валютный фонд выдвинул Украине условие для предоставления очередного кредита – киевский режим обязан начать широкомасштабную борьбу с коррупцией. Об этом рассказал министр финансов страны Сергей Марченко, сообщает "24 телеканал".
По словам чиновника, от властей Республики требуют возобновления работы Национального антикоррупционного бюро, Национального агентства по противодействию коррупции, а также принятия закона по Высшему совету правосудия.
В настоящий момент, пояснил Марченко, Минфин закрывает потребности бюджета за счет заимствований за границей. Однако уже в сентябре настанет час расплаты, когда на обслуживание всех этих кредитов придется потратить около $3 млрд, указал глава ведомства.
На днях президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что МВФ выдвигает соборной несправедливые требования, не делая скидки на то, что Республика ведет войну в Донбассе, напоминает издание "Свободная пресса". Поэтому, по его разумению, к его стране нельзя относится так, как к другим государствам.
Пан Зеленский считает, что сначала он должен обеспечить военных, потом медиков, а уж все остальное, в смысле проведения необходимых для получения денег у МВФ реформ, в последнюю очередь.
Добавим, в июне
2020-го фонд одобрил новую кредитную программу для Украины. Тогда сообщалось, что Республика в течение
18 месяцев получит $5 млрд. Однако в прошлом году МВФ прислал Киеву единственный транш в размере $2,1 млрд.
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