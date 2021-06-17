Украине объяснили условия для получения очередного кредита МВФ

Украине объяснили условия для получения очередного кредита МВФ
Фото: Pavlo Gonchar/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
В сентябре Незалежную ожидает время расплаты за ранее выданные транши

Международный валютный фонд выдвинул Украине условие для предоставления очередного кредита – киевский режим обязан начать широкомасштабную борьбу с коррупцией. Об этом рассказал министр финансов страны Сергей Марченко, сообщает "24 телеканал".

По словам чиновника, от властей Республики требуют возобновления работы Национального антикоррупционного бюро, Национального агентства по противодействию коррупции, а также принятия закона по Высшему совету правосудия.

В настоящий момент, пояснил Марченко, Минфин закрывает потребности бюджета за счет заимствований за границей. Однако уже в сентябре настанет час расплаты, когда на обслуживание всех этих кредитов придется потратить около $3 млрд, указал глава ведомства.

На днях президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что МВФ выдвигает соборной несправедливые требования, не делая скидки на то, что Республика ведет войну в Донбассе, напоминает издание "Свободная пресса". Поэтому, по его разумению, к его стране нельзя относится так, как к другим государствам.

Пан Зеленский считает, что сначала он должен обеспечить военных, потом медиков, а уж все остальное, в смысле проведения необходимых для получения денег у МВФ реформ, в последнюю очередь.

Добавим, в июне 2020-го фонд одобрил новую кредитную программу для Украины. Тогда сообщалось, что Республика в течение 18 месяцев получит $5 млрд. Однако в прошлом году МВФ прислал Киеву единственный транш в размере $2,1 млрд.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

м
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бывшей усср пора делать ставку на дешевую раб силу для европы и россии.это единственный козырь в продолжении популяции,иначе мигранты из азии и африки вконец поменяют геном австровенгров
начнется рост рождаемости чубатых негров и азиатов.даже забавно будет смотреться (по первости)
Гость263142
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Пчёлы против мёда....
Гость256150
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Гость255830
Это тебе Соловьев напел?
Послушай чудо в перьях. ДНР и ЛНР не ведут наступательных действий. Что-бы всё остановить достаточно просто убрать с линии разграничения всех нациков (предварительно также убрав их из обычных ВСУ) и всё. Будет там мир и покой. Ребята с обоих сторон договорятся если что. Но этого делать никто не хочет и не будет. При любых раскладах, ВСУ не представляют реальной угрозы для войск РФ. Значит надеется нужно только на дипломатию и поддержку партнёров. А не вкладывать туда запредельные деньги. Пока я вижу в ВСУ только тему воровства для власти и олигархов и возможность клянчить бабки.
Гост
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Козлы сожрали всю капусту!
Гость255830
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Это тебе Соловьев напел?
Гость256150
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О какой молодец Зеля. Ну так не веди войну в Донбасе Чего, ополченцы планируют до Киева дойти - вроде нет у них таких планов. Свидомые в своём репертуаре. Мы типа с РФ воюем за весь мир, на деньги нужны. Даже не нужно Минские соглашения выполнять, просто уменьшить группировку войск и всё. А то устроили себе воровской кландайк через ВСУ, там все бабки МВФ и распиливаются.
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