В сентябре Незалежную ожидает время расплаты за ранее выданные транши

Международный валютный фонд выдвинул Украине условие для предоставления очередного кредита – киевский режим обязан начать широкомасштабную борьбу с коррупцией. Об этом рассказал министр финансов страны Сергей Марченко, сообщает "24 телеканал".

По словам чиновника, от властей Республики требуют возобновления работы Национального антикоррупционного бюро, Национального агентства по противодействию коррупции, а также принятия закона по Высшему совету правосудия.

В настоящий момент, пояснил Марченко, Минфин закрывает потребности бюджета за счет заимствований за границей. Однако уже в сентябре настанет час расплаты, когда на обслуживание всех этих кредитов придется потратить около $3 млрд, указал глава ведомства.

На днях президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что МВФ выдвигает соборной несправедливые требования, не делая скидки на то, что Республика ведет войну в Донбассе, напоминает издание "Свободная пресса". Поэтому, по его разумению, к его стране нельзя относится так, как к другим государствам.

Пан Зеленский считает, что сначала он должен обеспечить военных, потом медиков, а уж все остальное, в смысле проведения необходимых для получения денег у МВФ реформ, в последнюю очередь.

Добавим, в июне 2020-го фонд одобрил новую кредитную программу для Украины. Тогда сообщалось, что Республика в течение 18 месяцев получит $5 млрд. Однако в прошлом году МВФ прислал Киеву единственный транш в размере $2,1 млрд.

