"Газпром" снова отказался бронировать дополнительный транзит газа через Украину

"Газпром" снова отказался бронировать дополнительный транзит газа через Украину
Фото: Jan Koller/CTK/www.globallookpress.com
Российская компания не стала менять привычную стратегию

"Газпром" отказался бронировать на август новый объем дополнительных мощностей для транзита газа через Украину. Об этом говорят данные бронировать на август новый объем дополнительных мощностей для транзита газа через Украину. 

Аукцион прошел накануне – 27 июля. Для бронирования на предстоящий месяц были доступны транзитные мощности в размере 63,7 млн кубометров газа в сутки. В итоге они оказались полностью невостребованными.

Напомним, что у "Газпрома" есть долгосрочное бронирование украинских мощностей на 2021 год – 109 млн кубов в сутки или 40 млрд в год. На аукционе, прошедшем в  июле, было забронировано еще 15 млн куб. м. Всего – 124 млн кубов ежедневно.

В том случае, если бронирование твердых мощностей осуществляется в полном объеме, тогда может быть открыта продажа прерываемых мощностей. Но "Газпром" продолжает отказываться от этой возможности. Аналогичным образом российская компания поступала в мае, июне и июле, компенсировав выпадающий из-за ремонта на магистралях "Северный поток" и "Ямал-Европа" транзит отбором газа из хранилищ в Европе.

Ранее "Газпром" напугал Европу отказом от доптранзита газа через Польшу и Украину. Из-за отказа экспортера газа от бронирования польской газотранспортной системы на год вперед цены взлетели вверх, установив 13-летний рекорд. 

Источник: Bulgartransgaz
Юлия МИХАЙЛОВА

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