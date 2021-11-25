Бурная радость гавного энергетика страны не знала границ

Сегодня, 25 ноября, российский лидер Владимир Путин договорился с сербским коллегой Александром Вучичем о будущих поставках голубого топлива. Москва решила пойти на уступки Белграду и согласилась на очень выгодных условиях снабжать это государство энергетическими ресурсами. Такое добродушное решение Владимира Путина привело в неописуемый восторг главу сербского энергетического гиганта "Сербиягаз".



Об эмоциональном взрыве главного энергетика этой балканской республики Душана Баятовича рассказал глава государства Александр Вучич. Сербский главнокомандующий поведал, что руководитель "Сербиягаз" буквально скакал по отелю, когда услышал окончательную цену на российское голубое топливо.

Стоимость стратегически важного энергетического ресурса для братского сербского народа действительно оказалась очень выгодной. В течение полугода сербы смогут закупать наш газ по цене в 270 долларов за тысячу кубометров.

Такая щедрость Владимира Владимировича позволит Республике сэкономить огромные деньги и пустить их на развитие страны. По подсчетам Вучича, речь идет об экономии порядка 300 миллионов евро. Неудивительно, что сохранение такой огромной суммы вызвало бурный восторг у руководителя главного энергетического предприятия страны. При этом Вучич отметил, что Баятович изначально не верил в возможность получить от России такую внушительную скидку на газ.

Стоит отметить, что сейчас биржевая цена на голубое топливо в европейских странах составляет порядка 1100 долларов за тысячу кубометров.

К слову, в качестве подарка Владимиру Владимировичу сербский лидер привез серебряную вазу и книги.