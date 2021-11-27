России нужно будет оплатить штраф

Немецкий регулятор затормозил сертификацию "Северного потока – 2". Эксперты расходятся во мнении, когда завершится весь бумажный процесс – через несколько недель или месяцев. Впрочем, находчивые немецкие журналисты нашли способ пустить по трубе газ раньше.

Авторы издания Handelsblatt Моритц Кох и Клаус Стратманн отметили, что вряд ли комиссия ЕС не даст добро на запуск "Северного потока – 2". Впрочем, вероятно, "Газпрому" выдвинут определенные условия, которые сделают проект менее прибыльным. Но у компании есть способ предотвратить это. Журналисты вспомнили о том, что были случаи, когда газопроводы начинали работать до сертификации. Речь идет о проектах NEL и EGL 401. Однако владельцам этим труб пришлось выплатить штраф в размере около миллиона евро.

Портал указывает на то, что в "СП-2" вложили куда больше, поэтому такой штраф не станет сильным ударом по бюджету "Газпрома". Журналисты отмечают, что такой ход событий может быть заманчивым, учитывая стоимость голубого топлива.

К тому же, обозреватели нашли и выгоду для "Газпрома". По их мнению, скорый запуск "Северного потока – 2" позволит компании не тратить столько денег на транзит газа через украинскую ГТС. Авторы задаются вопросом, рискнет ли Россия так поступить.

Ведь немецкое федеральное сетевое агентство, которое и сделало эти подсчеты, переживает о том, что предыдущие случаи не так масштабны, как ситуация с "Северным потоком – 2". Неизвестно, чем для "Газпрома" обернется суд в случае запуска трубы до сертификации.