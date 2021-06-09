Курс рубля
- ФНБ без доллара: что делать с валютными накоплениями
- Опаснее инфляции: экономист предупредил о последствиях нового решения Минфина по доллару
- Рубль преодолел важный психологический барьер - экономист
782 новости
В среду, 9 июня, курс доллара на Московской Бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Последний раз подобное падение наблюдалось в июле прошлого года.
По данным на 10:27 по московскому времени, курс доллара составлял 72,02 рубля. Было зафиксировано снижение на 28 копеек. Спустя несколько минут доллар упал до 71,98 рубля.
К 11 утра курс повысился до 72,11 рубля. Что касается евро, то он торгуется по 87,89 рубля. При этом наблюдается укрепление рубля относительно американской и европейской валют.
Ранее финансист рассказал, какие валюты выгоднее доллара.
За последние несколько месяцев оптовая стоимость товара подскочила на 20%, напомнил специалист
Следствие не указывает, кому именно принадлежал ЗРК "Бук"