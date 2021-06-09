Наблюдается укрепление рубля

В среду, 9 июня, курс доллара на Московской Бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом сообщает РИА "Новости".

Последний раз подобное падение наблюдалось в июле прошлого года.

По данным на 10:27 по московскому времени, курс доллара составлял 72,02 рубля. Было зафиксировано снижение на 28 копеек. Спустя несколько минут доллар упал до 71,98 рубля.

К 11 утра курс повысился до 72,11 рубля. Что касается евро, то он торгуется по 87,89 рубля. При этом наблюдается укрепление рубля относительно американской и европейской валют.

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