Скидку на проезд в метро Москвы продлили до конца года

Скидку на проезд в метро Москвы продлили до конца года
Фото М. Денисова. Mos.ru
Воспользоваться льготой могут пассажиры двух линий подземки

Москвичи и гости столицы смогут ездить в метро за половину стоимости до конца 2021 года. Такое решение приняли столичные власти, продлив действие акции "Время ранних".

Цель эксперимента заключается в том, чтобы снизить загруженность станций метро в час пик, что особенно важно в период эпидемии коронавируса. Для этого на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях была объявлена специальная акция: если в будние дни войти в метро до 07:15 и с 08:45 до 09:15, предоставляется 50%-ная скидка за проезд.

При этом, если пользоваться при оплате системой "Кошелек", терминал сразу списывает 21 рубль. Если у пассажира "Единый" билет, то ему на "Кошелек" раз в неделю будет перечисляться соответствующая компенсация. На владельцев льготных проездных скидка не распространяется.

Эксперимент показал, что ради скидки 8 тысяч пассажиров изменили свой маршрут или время поездки. Это сопоставимо с запуском пяти дополнительных составов. Поскольку ситуация с коронавирусом в столице сейчас осложнилась, власти решили не отменять скидку до конца года, говорится на официальном портале мэра Москвы.

Ранее в Москве объявили о начале эксперимента по открытию ресторанов и кафе, "свободных" от коронавируса. Все посетители и сотрудники должны быть привиты, что позволит им не носить маски внутри заведения и не соблюдать социальную дистанцию при рассадке. Желающих участвовать в эксперименте оказалось в пять раз больше ожидаемого.

Николай ВИКТОРОВ

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