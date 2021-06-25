Президент Незалежной считает, что этот вопрос не так просто решить

Президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение референдума, на котором будет решаться вопрос о разрыве связей с Донбассом. Глава государства отметил, что судьбу региона должен определить народ.

Зеленский появился в эфире передачи "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1". Украинский лидер высказался о заявлениях некоторых политиков, которые призывают отказаться от Донбасса и отгородиться от него стеной.

По словам Владимира Александровича, это сделать не так просто.

"Стена – это все: стена во всех отношениях, во всех коммуникациях", – отметил он.

Президент Незалежной задался вопросом – как поступить с теми, кого устраивает нынешняя власть. Ведь нельзя попросту перестать платить этим людям пенсии. Также Зеленского интересует – что делать с предприятием "Вода Донбасса". Если не поставлять воду на предприятие, тогда без жизненно важного ресурса останется город Мариуполь.

Украинский лидер вспомнил, что кто-то предлагал сделать обход. Глава государства рассматривает этот вариант, но "не для того, чтобы отключить людей от воды".

Владимир Александрович понадеялся на то, что конфликт все-таки удастся урегулировать. Однако он не исключает полного разрыва связей, передает РИА "Новости".

По мнению Зеленского, судьбу Донбасса должен решить народ Незалежной. Специально для этого будет проведен референдум.

В мае группа "Рейтинг" провела опрос среди украинского населения – хотят ли они, чтобы регион остался частью страны. 69% высказались за то, чтобы Донбасс не отделялся от Украины; 10% не против предоставления региону специального статуса; 6% за то, чтобы территории отделились, а 3% хотят их воссоединения с Россией.

Ранее стало известно о том, что Зеленский продлил санкции против российских банков.