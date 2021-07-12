В Подмосковье ввели запрет на посещение лесов

Данное ограничение будет действовать до 19 июля

Подмосковные власти приняли решение временно запретить местным жителям и гостям региона отдыхать в лесных угодьях области.

Все дело в том, что в регионе установилась погода, которая резко повышает риски возникновения лесных пожаров.

Руководитель местного Минэкологии Андрей Разин сообщил, что на территории этого российского субъекта введен четвертый класс пожароопасности. Информация опубликована на сайте Комлесхоза Мособласти.

Людям, которые решатся нарушить запрет властей, грозит штраф в сумме от четырех до пяти тысяч рублей. Юрлицо может поплатиться штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, недавно стало известно, что жителей столичного региона снова ждет аномальная жара.

Источник: Комлесхоз Мособласти ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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