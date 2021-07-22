"Буду скучать": Попов вынужден уйти в длительный отпуск

"Буду скучать": Попов вынужден уйти в длительный отпуск
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Телеведущий огорошил зрителей неожиданной новостью

Евгений Попов на протяжении уже 5 лет ведет передачу "60 минут". Но бессменный ведущий "России-1" вынужден на некоторое время уйти в отпуск, поэтому пока в студии будет только Ольга Скабеева. 

"Буду очень скучать по нашему невероятному коллективу и программе", 

– написал журналист в своем телеграм-канале. 

Судя по всему, даже несмотря на свой вынужденный отпуск телеведущий продолжает внимательно смотреть эфиры. Так, к неожиданной для зрителей новости Попов приложил скриншот одного из последних выпусков, на котором запечатлены его супруга и Мария Захарова. "Девушки сегодня в эфире выглядят как богини! Хотя, почему как!" – отвесил комплимент телеведущий. 

Причиной отсутствия Попова в эфире – предстоящие выборы в Государственную думу. Дело в том, что журналист хочет попробовать себя в роли депутата. Согласно российским законам, телеведущий будет вынужден до выборов уйти в так называемый "отпуск". 

Зрители пожелали Попову удачи, отметив, что им жаль, что какое-то время они не смогут наблюдать его в эфире политического шоу. 

Ранее ведущий "60 минут" выгнал из студии двух экспертов. Конфликт произошел во время рекламы, поэтому видео неприятного инцидента Попов опубликовал в своих социальных сетях. 

Источник: Телеграм-канал "Popovrtr" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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