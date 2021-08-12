Участники онлайн-голосования в Москве смогут выиграть машину или квартиру

Участники онлайн-голосования в Москве смогут выиграть машину или квартиру
Фото Ю. Иванко. Mos.ru
К акции "Миллион призов" присоединились новые участники

Участники дистанционного электронного голосования на выборах-2021 в Москве смогут выиграть машину или квартиру. Такие подарки приготовили компании, поддержавшие акцию "Миллион призов – #ВыбираемВместе". Об этом в четверг, 12 августа, рассказал вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Мохте.

Столь ценные призы будут разыграны благодаря компаниям строительного сектора и автомобильной промышленности, которые присоединились к программе "Миллион призов".

"Будет разыграно среди участников электронного голосования на выборах в сентябре 100 автомобилей и 20 квартир в Москве",

– уточнил Мохте. Он призвал всех жителей столицы не упустить такой шанс и проголосовать на выборах в Госдуму онлайн.

Всего к программе "Миллион призов" присоединились уже более 70 компаний, в том числе такие крупные торговые сети как "Магнит", "Пятерочка", "Азбука вкуса", "Детский мир".

С инициативой провести программу стимулирования гражданской активности с целью повышения интереса москвичей к возможности дистанционного электронного голосования (ДЭГ) МТПП выступила 10 августа. Бизнес поддержал идею.

Принять участие в ДЭГ в Москве могут жители старше 18 лет, имеющие полную учетную запись на портале mos.ru. Желающие проголосовать онлайн должны подать заявку до 13 сентября.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Москвичи, которым предстоит выбрать депутатов Мосгордумы и муниципального собрания, также смогут сделать это онлайн.

Николай ВИКТОРОВ

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