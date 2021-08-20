Вихрь заметили недалеко от поселка

Жители Башкирии заметили огненный смерч, разбушевавшийся в паре километров от населенного пункта. Образовавшийся у природного пожара вихрь привлек внимание водителей, которые проезжали мимо.

Как отмечает источник, на площади в 5 га загорелась сухая трава из-за сильной жары и ветра. Спасателям позднее удалось ликвидировать огонь.

Похожая ситуация, передает 5-tv.ru, возникла на территории Камчатки – в горах загорелся лес. Огненная стихия охватила порядка 80 гектаров.

В настоящее время угроза для местных жителей отсутствует. Разгоревшийся лес отделен от ближайшего поселка рекой. Это единственный очаг возгорания в регионе в настоящее время.