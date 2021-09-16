Хэппи-энд: сбежавшую в аэропорту Домодедово собаку Еву нашли

С четвероногой беглянкой все в порядке

Сбежавшую из переноски в аэропорту собаку искали несколько дней полсотни человек. К поискам подключили кинологов и волонтеров из числа работников воздушной гавани. Чтобы изловить сбежавшую Еву, пришлось пойти на хитрость.

В переноску положили личные вещи хозяйки собаки. Животное вышло на запах – команда поисковиков сразу же ее поймала, передает РИАМО.

Напомним, побег Ева устроила аккурат перед вылетом. На помощь встревоженным владельцам собаки пришла целая группа людей, которые круглосуточно ее искали, отмечает сайт "Подмосковье сегодня". К радости хозяев беглянки, история завершилась благополучно.

Источник: РИАМО ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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