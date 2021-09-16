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Сбежавшую из переноски в аэропорту собаку искали несколько дней полсотни человек. К поискам подключили кинологов и волонтеров из числа работников воздушной гавани. Чтобы изловить сбежавшую Еву, пришлось пойти на хитрость.
В переноску положили личные вещи хозяйки собаки. Животное вышло на запах – команда поисковиков сразу же ее поймала, передает РИАМО.
Напомним, побег Ева устроила аккурат перед вылетом. На помощь встревоженным владельцам собаки пришла целая группа людей, которые круглосуточно ее искали, отмечает сайт "Подмосковье сегодня". К радости хозяев беглянки, история завершилась благополучно.
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