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В Сети появилось видеообращение к Ангеле Меркель, которая
сейчас исполняет обязанности канцлера ФРГ. Его записали мигранты, которые
пребывают на польско-белорусской границе.
В видео, опубликованном журналисткой Людмилой Гладкой, беженцы называют Меркель "лучшим лидером в Европе" и взывают о помощи. Люди, по словам мужчины на кадрах, страдают от холода. Среди мигрантов есть дети, которым приходится тяжелее всего.
"Я хочу, чтобы новые власти в Германии помогли нам",
- обратился один из беженцев к фрау Меркель.
Обострение миграционного кризиса наблюдается с начала ноября. У границы Польши и Белоруссии оказалось несколько тысяч прибывших из ближневосточных и африканских стран мигрантов, которые надеются попасть в Европу.
Ранее о миграционном кризисе высказался бывший глава Польши. Он заявил, что Россия якобы увидела выгоду в сложившейся ситуации. Политик также обрисовал худший, по его мнению, вариант развития событий на границе Польши и Белоруссии.
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