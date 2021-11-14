Люди, которые находятся на границе Польши и Белоруссии, в отчаянии

В Сети появилось видеообращение к Ангеле Меркель, которая сейчас исполняет обязанности канцлера ФРГ. Его записали мигранты, которые пребывают на польско-белорусской границе.



В видео, опубликованном журналисткой Людмилой Гладкой, беженцы называют Меркель "лучшим лидером в Европе" и взывают о помощи. Люди, по словам мужчины на кадрах, страдают от холода. Среди мигрантов есть дети, которым приходится тяжелее всего.

"Я хочу, чтобы новые власти в Германии помогли нам",

- обратился один из беженцев к фрау Меркель.

Обострение миграционного кризиса наблюдается с начала ноября. У границы Польши и Белоруссии оказалось несколько тысяч прибывших из ближневосточных и африканских стран мигрантов, которые надеются попасть в Европу.

Ранее о миграционном кризисе высказался бывший глава Польши. Он заявил, что Россия якобы увидела выгоду в сложившейся ситуации. Политик также обрисовал худший, по его мнению, вариант развития событий на границе Польши и Белоруссии.