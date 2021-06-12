Байдену придется услышать то, что он не собирается обсуждать: Путин не даст диктовать повестку

Байдену придется услышать то, что он не собирается обсуждать: Путин не даст диктовать повестку
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Что ждет лидера США на предстоящем саммите, рассказал Пушков

Сенатор Алексей Пушков предположил, по какому сценарию пройдут переговоры президентов двух стран в Женеве.

Судя по последним громким заявлениями американской администрации, Джо Байден готовится предстать перед Владимиром Путиным во всеоружии и навязать ему свои правила игры. Однако с российским лидером этот номер не пройдет.

Пушков в своем телеграм-канале отметил, что Путин не даст Байдену диктовать повестку саммита. Главе Штатов придется выслушать и обсудить то, чего он не очень хочет. Сенатор намекнул, что занять лидирующую позицию на переговорах не удалось и одному из предшественников Байдена – Бараку Обаме.

"Пусть спросит своего бывшего шефа Обаму, как это происходит. Тот знает", – заключил Пушков.

Напомним, что перед саммитом, 14 июня, выйдет интервью Путина телеканалу NBC. Ранее появились отрывки. Как стало известно, президент РФ прокомментировал оскорбления от Байдена в свой адрес, прозвучавшие ранее. Путин заявил, что они никак его не задевают. За годы на высоком посту политик привык к разного рода атакам.

"Мы не жених и невеста, не клянёмся друг другу в вечной любви и дружбе. Мы партнёры и в чём-то соперничаем друг с другом", – ответил Путин журналисту.

Саммит Россия-США пройдет в Женеве 16 июня. Ранее стало известно о беспрецедентных мерах безопасности. Так, место встречи Путина и Байдена обнесли забором с колючей проволокой.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Гость259361
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Гость259361
С G7 инфа, что Байдена срочно госпитализировали.
Новичок распылили. Замечены Петров и Боширов на саммите G7 среди журналистов!
Гость259361
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США убийцы ! Афганистан 20 лет пиндосы оккупируют и сколько свадеб ..больниц и похоронных процессий было уничтожено ? Что эти вопросы не удобные и не нравятся американским журналистам? США была и есть страна которая убивает людей по всему миру прикрываясь лозунгами о демократии!

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Гость259361
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С G7 инфа, что Байдена срочно госпитализировали.
Гость259361
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Вспомним, что только на Фиделя Кастро американский режим покушался 637 раз. Про Уго Чавеса, которого очевидно чем-то отравили, можно и не вспоминать. Зачем наш президент встречается с мафией глобалистов в лице главного содомита Америки Байдена (будучи вице-президентом Байден оформил союз извращенцев у себя в поместье, еще до того как содомские браки разрешил Обама), тоже большой вопрос. Надеюсь, что наш президент и охрана возьмут с собой дозиметры и ВВП откажется от местной еды и напитков, так как глобалистам верить нельзя. Ставки высоки.
Гость255992
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А при Ельцине завалились бы в баню с девками, пару суток побухали, потом подписали бы все бумажки, договорились бы о дружбе на век, за ВВП то не беспокоюсь, а вот Бидон не сдюжит
Гость261654
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Аляску и прочее верните, потом поговорим.
Гость259361
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Подарок к встрече убийство пятерых в ЛНР, и один в один официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на фотографию сотрудников посольства США в Киеве в форме сборной Украины .В Telegram-канале Захарова опубликовала снимок с американскими дипломатами и черно-белую фотографию нацистского приветствия сборной Англии на Олимпиаде 1938 года в Германии.
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