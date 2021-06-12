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Сенатор Алексей Пушков предположил, по какому сценарию
пройдут переговоры президентов двух стран в Женеве.
Судя по последним громким заявлениями американской администрации, Джо Байден готовится предстать перед Владимиром Путиным во всеоружии и навязать ему свои правила игры. Однако с российским лидером этот номер не пройдет.
Пушков в своем телеграм-канале отметил, что Путин не даст Байдену диктовать повестку саммита. Главе Штатов придется выслушать и обсудить то, чего он не очень хочет. Сенатор намекнул, что занять лидирующую позицию на переговорах не удалось и одному из предшественников Байдена – Бараку Обаме.
"Пусть спросит своего бывшего шефа Обаму, как это происходит. Тот знает", – заключил Пушков.
Напомним, что перед саммитом, 14 июня, выйдет интервью Путина телеканалу NBC. Ранее появились отрывки. Как стало известно, президент РФ прокомментировал оскорбления от Байдена в свой адрес, прозвучавшие ранее. Путин заявил, что они никак его не задевают. За годы на высоком посту политик привык к разного рода атакам.
"Мы не жених и невеста, не клянёмся друг другу в вечной любви и дружбе. Мы партнёры и в чём-то соперничаем друг с другом", – ответил Путин журналисту.
Саммит Россия-США пройдет в Женеве 16 июня. Ранее стало известно о беспрецедентных мерах безопасности. Так, место встречи Путина и Байдена обнесли забором с колючей проволокой.
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