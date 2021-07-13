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Западные государства напрямую перешли к индивидуальному террору в отношении жителей Белоруссии. Об этом Александр Лукашенко заявил во время переговоров с Владимиром Путиным, которые проходят в Санкт-Петербурге.
По мнению главы Республики, сейчас наступил следующий этап цветной революции. Действуют террористы против тех граждан, "которые говорили откровенно, которые выступали за государство".
"Сейчас уже на депутатов перешли",
– цитирует Лукашенко издание URA.ru. Возможно, речь шла о нападении на дом лидера Либерально-демократической партии страны Олега Гайдукевича.
Однако Батька уверен, что попытки Запада оказать давление на Минск и Москву окажутся провальными. Более того, он пообещал, что Белоруссия обязательно вычислит и накажет "в серьезной форме" террористов, причастных к нападкам на граждан Республики.
Ранее эксперт рассказал, какие темы будут обсуждаться на переговорах Лукашенко и Путина.
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