Лидер Белоруссии пообещал привлечь к ответственности всех причастных

Западные государства напрямую перешли к индивидуальному террору в отношении жителей Белоруссии. Об этом Александр Лукашенко заявил во время переговоров с Владимиром Путиным, которые проходят в Санкт-Петербурге.

По мнению главы Республики, сейчас наступил следующий этап цветной революции. Действуют террористы против тех граждан, "которые говорили откровенно, которые выступали за государство".

"Сейчас уже на депутатов перешли",

– цитирует Лукашенко издание URA.ru. Возможно, речь шла о нападении на дом лидера Либерально-демократической партии страны Олега Гайдукевича.

Однако Батька уверен, что попытки Запада оказать давление на Минск и Москву окажутся провальными. Более того, он пообещал, что Белоруссия обязательно вычислит и накажет "в серьезной форме" террористов, причастных к нападкам на граждан Республики.

Ранее эксперт рассказал, какие темы будут обсуждаться на переговорах Лукашенко и Путина.