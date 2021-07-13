Лукашенко обвинил Запад в индивидуальном терроре против белорусов

Лидер Белоруссии пообещал привлечь к ответственности всех причастных

Западные государства напрямую перешли к индивидуальному террору в отношении жителей Белоруссии. Об этом Александр Лукашенко заявил во время переговоров с Владимиром Путиным, которые проходят в Санкт-Петербурге. 

По мнению главы Республики, сейчас наступил следующий этап цветной революции. Действуют террористы против тех граждан, "которые говорили откровенно, которые выступали за государство". 

"Сейчас уже на депутатов перешли", 

– цитирует Лукашенко издание URA.ru. Возможно, речь шла о нападении на дом лидера Либерально-демократической партии страны Олега Гайдукевича. 

Однако Батька уверен, что попытки Запада оказать давление на Минск и Москву окажутся провальными. Более того, он пообещал, что Белоруссия обязательно вычислит и накажет "в серьезной форме" террористов, причастных к нападкам на граждан Республики. 

Ранее эксперт рассказал, какие темы будут обсуждаться на переговорах Лукашенко и Путина. 

Источник: "Россия 24" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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