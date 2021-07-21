Коварная эпидемия возвращается

21 июля президент России Владимир Путин встретился с правительством , чтобы обсудить последствия нынешнего аномально жаркого лета. Глава РФ признал, что пандемия доставляет немало проблем не только нашей стране, но и всему миру.

Лидер россиян заявил, что не понимает иностранных коллег, которые тянут с регистрацией отечественной вакцины от COVID-19, деля эпидемию на "свою" и "чужую". Путин подчеркнул, что наша вакцина безопасная и эффективная, а также понадеялся на то, что удастся организовать совместную работу по борьбе с пандемией.

Также Путин высказался о вакцинации. Президент в очередной раз пояснил, что прививка – дело добровольное, но нужно объяснять, почему важно защищаться от коронавируса, а не навязывать ее. К счастью, в большинстве случаев россияне понимают всю важность этой процедуры.

Также Путин предложил подумать о новой мере поддержки медиков на фоне эпидемии коронавируса.

В ходе встречи глава РФ также затронул вопрос пожаров, отметив, что не во всех регионах удалось своевременно отреагировать и потушить возгорания. Президент попросил подготовить предложения, чтобы передать полномочия по лесным отношениям на федеральный уровень там, где плотность населения невелика, а леса много.