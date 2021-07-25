В Праге раскритиковали действия Вашингтона

Американские дипломаты в России ведут враждебную деятельность. И выходки американцев куда серьезнее, чем сфабрикованные обвинения против Москвы о взрывах на складе боеприпасов во Врбетице. Об этом на страницах чешского издания Haló noviny написал обозреватель Роман Блашко.

Журналист отмечает, что США задумали испортить диалог между Чехией и Россией. По его мнению, некоторые чешские госдеятели находятся в зависимости от иностранных спецслужб, поэтому вынуждены вредить своей стране и атаковать Россию.

В своем материале Блашко вспомнил об истории, которая потрясла общественность этим летом. Речь идет о краже американским дипломатом стрелки с железнодорожных путей под Тверью. Журналист обратил внимание на то, что Прага называла произошедшее во Врбетице актом терроризма, хотя на самом деле действия дипломата из США более подходят под этот термин.

Блашко полагает, что это не единичный случай. По его словам, у Запада всегда было большое желание "разворовать Россию и жить за счет русских".

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее рассказала об инциденте в Тверской области. Позже в Сети появилось видео кражи американским дипломатом стрелки в ж/д путей.