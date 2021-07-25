В Чехии обвинили США в желании разворовать Россию

В Чехии обвинили США в желании разворовать Россию
Фото: US Joint Staff/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В Праге раскритиковали действия Вашингтона

Американские дипломаты в России ведут враждебную деятельность. И выходки американцев куда серьезнее, чем сфабрикованные обвинения против Москвы о взрывах на складе боеприпасов во Врбетице. Об этом на страницах чешского издания Haló noviny написал обозреватель Роман Блашко.

Журналист отмечает, что США задумали испортить диалог между Чехией и Россией. По его мнению, некоторые чешские госдеятели находятся в зависимости от иностранных спецслужб, поэтому вынуждены вредить своей стране и атаковать Россию. 

В своем материале Блашко вспомнил об истории, которая потрясла общественность этим летом. Речь идет о краже американским дипломатом стрелки с железнодорожных путей под Тверью. Журналист обратил внимание на то, что Прага называла произошедшее во Врбетице актом терроризма, хотя на самом деле действия дипломата из США более подходят под этот термин.

Блашко полагает, что это не единичный случай. По его словам, у Запада всегда было большое желание "разворовать Россию и жить за счет русских". 

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее рассказала об инциденте в Тверской области. Позже в Сети появилось видео кражи американским дипломатом стрелки в ж/д путей. 

Источник: Haló noviny ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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Гость279883
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Гость283826
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Гость279567
Чувствуется изречение конченного дeбила, дегeнeрaта и копеечного тролля. Ты хоть имена и фамилии с заглавной буквы пиши, выродок. А то ведь не заплатят. И придется опять очком зарабатывать, да вонючие вaфли присaсывать.
На майдан - скакать! Кастрюля немытая
Гость279567
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Гость283211
хватит пожили за счёт рф при горбатом и ельцине👎 прошли те времена когда дядя сэм чувствовал себя как дома в рф, пора и честь знать! путин сорвал маску с пропиндоской нечести и лживых кровожадных англосаксонов. с таким как владимир у вас не выйдет хозяйничать в россии, жрите сами свои ножки буша на здоровья!!!
Чувствуется изречение конченного дeбила, дегeнeрaта и копеечного тролля. Ты хоть имена и фамилии с заглавной буквы пиши, выродок. А то ведь не заплатят. И придется опять очком зарабатывать, да вонючие вaфли присaсывать.
Гость283211
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хватит пожили за счёт рф при горбатом и ельцине👎 прошли те времена когда дядя сэм чувствовал себя как дома в рф, пора и честь знать! путин сорвал маску с пропиндоской нечести и лживых кровожадных англосаксонов. с таким как владимир у вас не выйдет хозяйничать в россии, жрите сами свои ножки буша на здоровья!!!
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