В МИД заявили, что не оставили без внимания "безумные комментарии"

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова дала оценку реакции ряда западных медиа, которые критикуют спортсменов из России, обвиняя их в использовании запрещенных препаратов и заявляя о "подкупах".

Госслужащая сообщила, что осведомлена о "безумных комментариях" в западных новостных источниках вокруг выступлений российских спортсменов. Многие иностранные атлеты, которые нелестно высказываются о команде из РФ, по словам Захаровой, просто не в силах смириться со своими результатами. В итоге непринятие личного достижения сводится к критике соперника.

"И опять же начинается политизация", – высказалась представитель внешнеполитического ведомства.

Некоторые спортсмены из Соединенных Штатов и Великобритании, а также политики и чиновники подвергли критике решение организаторов Олимпиады в Токио допустить россиян к соревнованиям. Руководитель антидопингового агентства США призвал к обнародованию всех допинг-проб команды РФ для разоблачения некого "обмана" с тестированием.

В декабре прошлого года CAS опубликовал решение по спорной ситуации между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). В заявлении говорится, что атлеты из РФ не могут принять участие на Олимпийских играх под флагом своего государства. На Олимпиаде россияне участвуют под флагом Олимпийского комитета России, сообщает РИА Новости.

Ранее британское издание Daily Mail опубликовало материал с российскими гимнастами, взявшими на токийской Олимпиаде золото, с громким названием "Дайте им золото за наглость". А допуск россиян к спортивным состязаниям, утверждают британские журналисты - "зловоние коррупции".