"Очередной шабаш": Лавров оценил созданную Украиной "Крымскую платформу"

"Очередной шабаш": Лавров оценил созданную Украиной "Крымскую платформу"
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Инициированное Киевом мероприятие станет продолжением разжигания неонацистских настроений

Планируемый в Незалежной форум "Крымская платформа", на котором окажутся многие представители западных государств, станет "очередным шабашем", о чем заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что местные власти приложат максимум усилий для "возвращения" полуострова под прежний контроль, заявив, что "Крымская платформа" преследует именно такие цели. В рамках мероприятия администрация Незалежной проведет с западными коллегами обсуждение "возвращения" полуострова. "Платформа" должна состояться 23 августа. Киев предложил поучаствовать в ней Лондону, Вашингтону, Стамбулу, а также членам Евросоюза, передает URA.ru.

Лавров заявил, комментируя речь украинского лидера, что в скором времени состоится "очередной шабаш".

"На которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения действующей власти Украины", – заявил министр в ходе выступления в арт-кластере "Таврида".

Лавров также отметил, поправив обратившегося к нему журналиста, что его визит в Крым нельзя считать официальным. Министр опровергнул заявление представителя СМИ, который сообщил, что тот впервые в оказался республике, и появление госслужащего в Крыму является официальной поездкой.

"Нет, отнюдь не впервые. Это наша страна. Мы по своей стране с официальными визитами не ездим", – обратил внимание министр.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что свыше тридцати стран подтвердили свое участие в "Крымской платформе", и "все только начинается", о чем написал на своей странице в социальных сетях.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость295024
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СМЕРТЬ бандеровской укроМРАЗИ! СТРАШНАЯ СМЕРТЬ!
Кулеба заявил, что свыше тридцати стран подтвердили свое участие в "Крымской платформе" и все тридцать будут трахать ЖИДоХохлов во все дыхательные и пихательные от души и сколько захотят! БЕСПЛАТНО!!!
Ты, вижу, уже оттраханый по полной програме, вплоть до мозгов (точнее до их отсутствия).
М
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свиноголовые как остап бендер будут собирать взносы на сопротивление ахрессору
я дам вам парабеллум...
живыми они нас не возьмут..
в отличии от остапа бендоровича нынешние гости денег не дадут,они в курсе что за квартал 95 скрывается под ширмой нашальников бывшей усср
Гость291734
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Это самая крутая операция-освобождение Крыма! Без выстрелов и трупов .
Только прикиньте,если бы пиндосы брали такой объект,там бы уже была пустыня(((
СМЕРТЬ бандеровской укроМРАЗИ! СТРАШНАЯ СМЕРТЬ!
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Гость291352
А чего их разжигать в укрорейхе таких ушлепков полно все на войну с Россией рвутся. Честно говоря скорее-бы чтобы упокоить их навсегда и образовать новое государство с адекватными нормальными людьми.
Кулеба заявил, что свыше тридцати стран подтвердили свое участие в "Крымской платформе" и все тридцать будут трахать ЖИДоХохлов во все дыхательные и пихательные от души и сколько захотят! БЕСПЛАТНО!!!
Гость291352
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А чего их разжигать в укрорейхе таких ушлепков полно все на войну с Россией рвутся. Честно говоря скорее-бы чтобы упокоить их навсегда и образовать новое государство с адекватными нормальными людьми.
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