Выборы в России 2021: последние данные о результатах голосования

Выборы в России 2021: последние данные о результатах голосования
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
В стране продолжают обрабатывать протоколы

В России состоялись выборы в Государственную Думу. ЦИК подводит итоги голосования, постоянно обновляя информацию.

К 8.30 утра по Москве понедельника обработано уже 75% протоколов. По данным ЦИК, лидирует "Единая Россия", которая набирает 49,01% голосов.

Также, предварительно, в нижнюю палату парламента проходят еще четыре партии. За КПРФ проголосовали 20,04% избирателей, за ЛДПР – 7,61%. "Справедливая Россия – За правду" получила 7,38% голосов, следом идут "Новые люди" – у партии 5,46%.

Уже в четырех регионах России – Якутии, Камчатке, Чукотке, во Владимирской области – завершился подсчет голосов. 

ЦИК уже сообщил, что "Единая Россия" сохраняет конституционное большинство в Госдуме. 

По последним данным РИА "Новости", в 196 одномандатных округах также вперед вырывается "Единая Россия" – у партии более 70%. У КПРФ – 14 мандатов, у СР – семь. ЛДПР, "Яблоко", "Родина", Партия Роста и "Гражданская платформа" забирают по одному мандату. 

Также в регионах проходили выборы губернаторов. К утру 20 сентября известно, что Михаил Дегтярев победил в Хабаровском крае с 56,81%. В регионе обработано уже 100% голосов. Олег Мельниченко стал губернатором Пензенской области. 

В Тверской области лидирует Игорь Руденя. Ульяновским губернатором, судя по всему, станет кандидат от КПРФ Алексей Русских. Врио главы Белгородской области Вячеслав Гладков также обгоняет соперников. Такая же ситуация в Туве – там вперед с большим отрывом вырвался врио Владислав Ховалыг. В Мордовии на первой строчке – врио Артем Здунов. Руководителя Тульской области Алексея Дюмина также поддержали избиратели. В Чечне президент республики Рамзан Кадыров также одерживает победу. 

Напомним, в этом году выборы, в том числе в электронном формате, проходили три дня с 17 по 19 сентября.

Источник: "Московский комсомолец" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость311476
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Гость312720
Ну что можно сказать, либо народ туп до безобразия либо ему нравится жить под ЕдРоссией либо эта партия воспользовалась голосами не пришедших на выборы. Результаты вызывают сильные сомнения особенно с таким отрывом.
Народ голосует ногами, уезжая из вашей страны. Причём не важно куда, главное откуда. Перспектив у вас полный ноль
Гость312720
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Ну что можно сказать, либо народ туп до безобразия либо ему нравится жить под ЕдРоссией либо эта партия воспользовалась голосами не пришедших на выборы. Результаты вызывают сильные сомнения особенно с таким отрывом.
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