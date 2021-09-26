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Украинская сторона завела в тупик работу по реализации минских соглашений. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".
По его словам, Владимир Путин "что называется, был готов вчера" встретиться с Владимиром Зеленским, однако камнем преткновения является именно позиция Киева.
"Украина хочет минские договоренности заменить чем-то еще, не называя это своими словами", – приводит его слова РИА "Новости".
Также на Украине уже три года отказываются от выполнения парижских договоренностей. Как отметил Песков, все было закреплено в письменной форме и с конкретными формулировками – нужно просто прочитать и сделать.
Пресс-секретарь заявил, что министры и политические советники предпринимают попытки, чтобы снова реактивировать процесс реализации Минского комплекса, однако в реальности вся работа зашла в тупик из-за позиции украинских властей.
Напомним, на Украине последние пару месяцев заявляют, что отправляют запросы на проведение саммита Владимира Зеленского и Владимира Путина, однако те либо остаются без ответа, либо в Кремле отказывают во встрече. Как объяснял Песков, в Киеве настойчиво пытаются протолкнуть в качестве одной из тем повестки присоединение Крыма к России, однако российский президент обсуждать это не намерен – крымский вопрос для него закрыт.
Более того, обсуждению полуострова мешает и Конституция России, в которой предусмотрена ответственность за призывы к отчуждению российских территорий, отмечал пресс-секретарь. Теоретически саммит между главами стран возможен, однако других тем для обсуждения украинской стороной предложено не было.
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