"Был готов вчера": в Кремле высказались о встрече Путина и Зеленского

"Был готов вчера": в Кремле высказались о встрече Путина и Зеленского
Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin Pool/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
По словам Пескова, ответсвенность за проведение переговоров находится в руках Киева

Украинская сторона завела в тупик работу по реализации минских соглашений. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин". 

По его словам, Владимир Путин "что называется, был готов вчера" встретиться с Владимиром Зеленским, однако камнем преткновения является именно позиция Киева. 

"Украина хочет минские договоренности заменить чем-то еще, не называя это своими словами", – приводит его слова РИА "Новости".

Также на Украине уже три года отказываются от выполнения парижских договоренностей. Как отметил Песков, все было закреплено в письменной форме и с конкретными формулировками – нужно просто прочитать и сделать. 

Пресс-секретарь заявил, что министры и политические советники предпринимают попытки, чтобы снова реактивировать процесс реализации Минского комплекса, однако в реальности вся работа зашла в тупик из-за позиции украинских властей. 

Напомним, на Украине последние пару месяцев заявляют, что отправляют запросы на проведение саммита Владимира Зеленского и Владимира Путина, однако те либо остаются без ответа, либо в Кремле отказывают во встрече. Как объяснял Песков, в Киеве настойчиво пытаются протолкнуть в качестве одной из тем повестки присоединение Крыма к России, однако российский президент обсуждать это не намерен – крымский вопрос для него закрыт. 

Более того, обсуждению полуострова мешает и Конституция России, в которой предусмотрена ответственность за призывы к отчуждению российских территорий, отмечал пресс-секретарь. Теоретически саммит между главами стран возможен, однако других тем для обсуждения украинской стороной предложено не было.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

В Германии предупредили о новой опасности для "Северного потока - 2"

Запуск газопровода может не состояться

В Крыму в ответ на планы Украины по захвату полуострова напомнили о солдатах-алкоголиках

С такой армией о войне с Россией украинцам лучше не заикаться, предупредил эксперт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей