По словам Пескова, ответсвенность за проведение переговоров находится в руках Киева

Украинская сторона завела в тупик работу по реализации минских соглашений. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

По его словам, Владимир Путин "что называется, был готов вчера" встретиться с Владимиром Зеленским, однако камнем преткновения является именно позиция Киева.

"Украина хочет минские договоренности заменить чем-то еще, не называя это своими словами", – приводит его слова РИА "Новости".

Также на Украине уже три года отказываются от выполнения парижских договоренностей. Как отметил Песков, все было закреплено в письменной форме и с конкретными формулировками – нужно просто прочитать и сделать.

Пресс-секретарь заявил, что министры и политические советники предпринимают попытки, чтобы снова реактивировать процесс реализации Минского комплекса, однако в реальности вся работа зашла в тупик из-за позиции украинских властей.

Напомним, на Украине последние пару месяцев заявляют, что отправляют запросы на проведение саммита Владимира Зеленского и Владимира Путина, однако те либо остаются без ответа, либо в Кремле отказывают во встрече. Как объяснял Песков, в Киеве настойчиво пытаются протолкнуть в качестве одной из тем повестки присоединение Крыма к России, однако российский президент обсуждать это не намерен – крымский вопрос для него закрыт.

Более того, обсуждению полуострова мешает и Конституция России, в которой предусмотрена ответственность за призывы к отчуждению российских территорий, отмечал пресс-секретарь. Теоретически саммит между главами стран возможен, однако других тем для обсуждения украинской стороной предложено не было.