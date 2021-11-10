Евросоюз назначил Белоруссии тайную встречу "в лесу или подвале" - Макей

Евросоюз назначил Белоруссии тайную встречу "в лесу или подвале" - Макей
Фото: Michael Kappeler / dpa / www.globallookpress.com
Брюссель оказался загнан в угол, считают в Минске

Европейский союз оказался в крайне неприятном положении. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей. 

В Минске считают, что Европа сама загнала себя в угол, поэтому полноценных переговоров по миграционному кризису не получится. Дело в том, что Брюссель не признает легитимность белорусской власти, но при этом понимает, что без диалога решить проблему на границе с Польшей не удастся. 

Макей добавил, что власти республики уже получали определенные сигналы и от Европейского союза в целом, и от отдельных стран в частности. Минск просили найти хоть какой-то компромисс. Но переговоры, по предложению Брюсселя, нужно проводить "конфиденциально, где-то в подвалах, лесах". 

При этом официально ЕС угрожает Белоруссии очередным пакетом санкций. Так, стало известно, что уже на будущей неделе Брюссель может объявить о новых рестрикциях в отношении республики, власти которой обвиняются в незаконной переброске мигрантов на границе с Польшей. 

В Европе уверены, что белорусы ведут гибридную войну, желая надавить на Брюссель, чтобы тот отменил санкции. 

В стороне не остается и Россия. Дмитрий Песков, комментируя разгоревшийся кризис, отметил, что уже сейчас понятно, что происходящее на границе РБ и Польши напоминает надвигающуюся гуманитарную катастрофу. 

Источник: Sputnik ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость327568
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В крайне неприятном положении сам Макей уже давно. Никто с вами говорить уже не будет.
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