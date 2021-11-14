Незалежные с радостью делятся своими изощренными фантазиями

Государственные деятели Украины давно и с упоением играют в игру "кто больше гадостей скажет о России". Внести свою лепту в это неблагородное дело решил бывший местный генпрокурор Святослав Пискун. Он объявил, что Москва может использовать для своих целей миграционный кризис и даже, прикрывшись беженцами, напасть на украинское государство.



Некогда высокопоставленный украинец убежден, что подобного рода мысли уже бродят в головах российских военных. Хитроумный план, который незалежный с богатой фантазией приписывает Кремлю, заключается в следующем. Пискун прикинул, что в какой-то момент на польско-белорусской границе может скопиться критическое число беженцев. При этом весьма вероятно, что поляки будут стоять насмерть и откажутся пускать их в родную страну. Тогда не избежать стычки между мигрантами и польскими военными. В какой-то момент Варшава может отдать приказ об использовании оружия. В таком случае несчастным людям придется искать новое место для убежища.

Пискун предположил, что мигранты захотят двинуться в сторону украинского государства. Однако и там их никто не ждет. А вот когда дело дойдет до вооруженных столкновений, в ситуацию вмешается Россия. Она объявит, что будет защищать беженцев, и под эту сурдинку якобы нападет на Украину. Бывший генпрокурор Незалежной признался, что считает выдуманный им план идеальным, и заявил, что на месте русских сам бы так сделал.

Примечательно, что совсем недавно на Украине заявили о намерении уничтожить мигрантов на белорусской границе. Местные военные подчеркнули, что ни один беженец не сможет пробраться на территорию Незалежной.