Все из них, по зявлению Погранохраны, являются оппозиционерами

За минувшие сутки из Белоруссии сбежали в Польшу 79 человек – они попросили помощи у европейского государства. Об этом сообщила пресс-секретарь Пограничной службы Анна Михальская.

Она добавила, что люди подали заявления о предоставлении международной защиты или намереваются сделать это в ближайшем будущем. Пресс-секретарь отметила, что беглые белорусы являются оппозиционно настроенными гражданами.

По ее словам, в настоящее время в охраняемых центрах для иностранцев находятся 1856 человек, а в последний день было принято 31 решение о выезде с территории Польши – всего с середины октября подобных решений было около полутора тысяч.

Происходящее зафиксировано на фоне миграционного кризиса, развернувшегося на белорусско-польской границе. Всего, по данным поляков, с начала года произошло 35 тысяч попыток незаконно проникнуть в Европу со стороны Белоруссии, из которых более 6 тысяч – лишь в ноябре.

С прошедших в прошлом году президентских выборов Польша стала одним из главных приютов для белорусских оппозиционеров. Ранее туда из Токио сбежала легкоатлетка Светлана Тимановская, которая раскритиковала спортивное руководство сборной. После этого она заявила, что будет помогать другим спортсменам, которые подвергаются травле в республике за оппозиционные взгляды. Не так давно легкоатлетка снова раскритиковала происходящее в белорусском спорте.