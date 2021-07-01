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Многомиллионная армия поклонников с замиранием сердца читает последние новости о состоянии певицы МакSим, которая уже больше недели находится в состоянии медикаментозной комы. И когда привычные методы борьбы с болезнью заканчиваются, многие обращаются к Богу. Так и фанаты Марины Максимовой (настоящее имя МакSим – прим. ред.) попросили о проведении в соборования - обряда для исцеления души и тела. Но духовник исполнительницы хита "Знаешь ли ты" отказался это делать.
Служащий храма Петра Митрополита Московского Николай Савченко объяснил, с чем это может быть связано.
"Если человек не церковный, в церкви не бывал, не исповедовался, не причащался, тогда находящуюся в состоянии без сознания не соборуют. Это достаточно устоявшееся правило",
– рассказал священник "Пятому каналу".
Также Савченко добавил, что для таинства все-таки нужна хотя бы минимальная подготовка - исповеди и причастия. Потому в этой непростой ситуации родным и поклонникам остается только молиться о выздоровлении и приходе в сознание певицы, считает священник.
Напомним, что у МакSим 80% поражения легких. По некоторым данным, знаменитость находится на ЭКМО, потому аппарат ИВЛ уже не справлялся.
К слову, за несколько дней до госпитализации Максимова контактировала с охранником, у которого нашли коронавирус. Однако тесты по-прежнему показывают отрицательный результат, хотя все симптомы COVID-19 налицо. Врачи нашли этому объяснение.
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