Состояние певицы не позволило священнику осуществить соборование

Многомиллионная армия поклонников с замиранием сердца читает последние новости о состоянии певицы МакSим, которая уже больше недели находится в состоянии медикаментозной комы. И когда привычные методы борьбы с болезнью заканчиваются, многие обращаются к Богу. Так и фанаты Марины Максимовой (настоящее имя МакSим – прим. ред.) попросили о проведении в соборования - обряда для исцеления души и тела. Но духовник исполнительницы хита "Знаешь ли ты" отказался это делать.

Служащий храма Петра Митрополита Московского Николай Савченко объяснил, с чем это может быть связано.

"Если человек не церковный, в церкви не бывал, не исповедовался, не причащался, тогда находящуюся в состоянии без сознания не соборуют. Это достаточно устоявшееся правило",

– рассказал священник "Пятому каналу".

Также Савченко добавил, что для таинства все-таки нужна хотя бы минимальная подготовка - исповеди и причастия. Потому в этой непростой ситуации родным и поклонникам остается только молиться о выздоровлении и приходе в сознание певицы, считает священник.

Напомним, что у МакSим 80% поражения легких. По некоторым данным, знаменитость находится на ЭКМО, потому аппарат ИВЛ уже не справлялся.

К слову, за несколько дней до госпитализации Максимова контактировала с охранником, у которого нашли коронавирус. Однако тесты по-прежнему показывают отрицательный результат, хотя все симптомы COVID-19 налицо. Врачи нашли этому объяснение.