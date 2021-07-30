Актеры узнали друг друга получше во время гастролей

Алексей Аптовцев и Юлия Куварзина познакомились благодаря Театру на Таганке. Актер сразу же обратил внимание на свою коллегу, хотя и был на тот момент женат. Но зарождению их романа помог случай.

В эфире программы "Судьба человека" звезда "Ворониных" рассказала, как все было на самом деле.

"Мы вместе играли в спектаклях, но я долго не отвечала ему взаимностью. Я была вся в работе. Знала, что у него трое детей и жена",

– поделилась Юлия с Борисом Корчевниковым.

Однажды они вместе отправились на гастроли, разговорились. Так Куварзина и поняла, что встретила своего человека. Аптовцев, похоже, испытывал похожие чувства, потому что постоянно оказывал своей будущей жене знаки внимания.

В итоге актер ушел от супруги. Но полностью взял ответственность за этот поступок на себя. Аптовцев даже успел познакомить Куварзину со своей бывшей женой. Развод, кстати, затянулся из-за проблем с квартирой. "Я даже с его женой Фаиной ездила на суд", – подчеркнула звезда.

Напомним, что пара поженилась в марте 2008 года. В это же время на свет появилась их дочь Лиза. До этого они около 9 лет жили вместе. Брак оказался недолгим – в 2013 артисты развелись, правда, публике они об этом сообщили только 2 года назад.

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