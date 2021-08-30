Познер назвал истинную причину своего проживания в России

Познер назвал истинную причину своего проживания в России
Владимир Познер. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущий давно мог бы отчалить во Францию

Популярный журналист Владимир Познер объяснил своим поклонникам, почему до сих пор продолжает жить в России. Известно, что телеведущий испытывает большую слабость к западным державам. При этом у него на руках все карты: помимо российского паспорта, у Познера есть французское и американское гражданство. Выяснилось, что в России его держит любовь к супруге.

Владимир уверяет, что в этом вопросе ему пришлось считаться с интересами жены. Его супруга занимается бизнесом в России и никогда не изъявляла желание переехать в другое государство. Познер считает неправильным заставлять ее менять привычное место проживания. Такими откровениями известный ведущий "Первого канала" поделился на своем официальном сайте "Познер.Онлайн".

Судя по всему, любимая женщина Владимира настроена категорично. Познер даже обмолвился, что такое давление на супругу могло привести к краху семейства.

Также телеведущий заявил, что очень ценит свою любимую работу и отличное отношение русских людей к нему. В то же время во Франции и Соединенных Штатах Америки у ведущего нет своей базы поклонников, так что ему пришлось бы там нелегко.

Познер резюмировал, что скорее всего до конца жизни будет проживать на территории нашей страны. Впрочем, Владимир оговорился, что судьба может преподнести неожиданные обстоятельства, которые все же сподвигнут его к переезду.

Кстати, недавно телеведущий назвал условие для превращения России в мощную державу. Журналист сравнил нашу страну с США.

Источник: Познер.Online ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость306102
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Что и требовалось доказать, и у жены здесь торгашество, и у него нехилая зарплата на канале, плюс шабашки, какой же еврей бросит столько халявных денежков, на западе и в израиле он никто, и звать его никак, что ему там делать, на пенсию в 2000 евро, он явно не проживёт! Мы его можно сказать подобрали, накормили, напоили , а он нам периодически, с упорством фигвамы рисует в виде репортажей и высказываний о ценностях демократии, интересно а что он на украину не рвётся поработать, ведь это уже как бы самая демократична страна европы!
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