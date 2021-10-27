Режиссера выбил из колеи напряженный график

Советский и российский актер Александр Мохов стал новым героем передачи "Судьба человека". В разговоре с Борисом Корчевниковым заслуженный артист РФ поделился содержанием разговора с ныне покойным режиссером Олегом Табаковым.

Напомним, Табаков скончался 12 марта 2018 года в возрасте 82-х лет. Деятеля культуры похоронили на Новодевичьем кладбище.

В тот период, о котором начал рассказывать Мохов, Олег Павлович руководил двумя театрами – МХТ имени Чехова и Московским театром, носившим его имя. Александр Анатольевич как раз сотрудничал с обоими учреждениями.

Однажды звезда сериала "Две судьбы" пришел к именитому сценаристу. Деятели культуры разговорились. В какой-то момент Табаков решил излить душу своему собеседнику. Он заявил, что в последнее время ему все опротивело. Казалось, будто народный артист СССР перестал видеть смысл в происходящем вокруг – он подумывал о том, чтобы самовольно уйти из жизни.

Депрессивный настрой Олега Павловича, как отметил Мохов, был вызван сильной усталостью. Режиссер возглавлял два учреждения культуры, а также занимал должность ректора Школы-студии МХАТ. Кроме того, он должен был уделять время супруге и детям.

Александр Анатольевич отметил, что при нем Табаков не раз позволял себе говорить о наболевшем.

"Я был свидетелем многих проявлений человечности, когда он был беззащитным", – заявил актер.

Ранее стало известно, какой памятник установили на могиле Табакова. Вдова артиста Марина Зудина объяснила, что работы по изготовлению изваяния затянулись из-за пандемии COVID-19.