Культовый фильм изрядно надоел артисту

Легендарная новогодняя кинолента "Ирония судьбы, или С легким паром" стала неотъемлемой частью праздничной ночи для многих россиян. Большая часть жителей нашей страны не представляет себе праздника без этой киноленты хотя бы на фоне во время приготовления салатов. Любопытно, что главная звезда киноленты Андрей Мягков к концу своей жизни стал весьма негативно отзываться об этом фильме.



Знаменитый советский и российский артист считал, что людей уже замучили этой кинолентой, которую транслируют каждое 31 декабря по нескольким каналам и даже несколько раз в день. Сыгравший Женю Лукашина актер не разделял стремление телевизионщиков сделать кинокартину частью праздничного мероприятия.

Мягков даже предлагал забыть об этой новогодней истории хотя бы лет на 40. Мол, за несколько десятилетий люди отдохнут от приевшегося фильма, а потом его снова можно будет выпустить на экраны.

Также звезда легендарных советских кинолент "Служебный роман" "Братья Карамазовы", "Жестокий романс" и других весьма негативно отнесся к решению снять продолжение "Иронии судьбы". Мягков сам принял участие в этом проекте, однако по итогу оказался недоволен полученным результатом. "Ирония судьбы – 2" вышла на экраны в 2007-м году. Незадолго до смерти артист признавался, что старается переключать канал, когда попадает на эту киноленту.

Напомним, Андрея Васильевича не стало в начале текущего года. Недавно его бывшая коллега по сцене Светлана Немоляева поведала, что последние годы своей жизни Мягков провел затворником.