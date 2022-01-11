"Критическое состояние": Проклова рассказала о самочувствии после инсульта

"Критическое состояние": Проклова рассказала о самочувствии после инсульта
Елена Проклова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Актрисе запрещают пользоваться телефоном

Недавно поклонников знаменитой российской артистки Елены Прокловой ошарашила новость о ее экстренной госпитализации. Актрису разбил инсульт. Однако состояние знаменитости постепенно стабилизируется, любимица публики уже смогла дать подробный комментарий о своем здоровье журналистам.

Впрочем, пока фанаты звезды не смогут вздохнуть с облегчением. Проклова призналась, что до сих пор находится в критическом состоянии, с которым борются опытные медицинские специалисты.

"У меня замечательные врачи, меня выводят из критического состояния", – рассказала актриса в беседе с корреспондентами "Пятого канала".

Звезда нашумевших советских кинолент "Будьте моим мужем", "Гори, гори, моя звезда", "Мимино" и других поделилась надеждой, что в ближайшее время полностью восстановится и снова сможет приступить к любимой работе.

Проклова рассказала, что самое страшное удалось избежать: ее двигательные и интеллектуальные способности не пострадали. Однако есть серьезные проблемы с вестибулярным аппаратом, но Елена рассчитывает вскоре полностью вылечиться.

Также звезда рассказала, что сейчас ей противопоказано пользоваться гаджетами, поэтому телефон ей не дают. Врачи разрешают только короткие беседы с самыми родными и близкими.

К слову, недавно дочка артистки проговорилась о тайном супруге знаменитости. Внезапно наследница объявила, что все подробности о состоянии Прокловой известны ее мужу.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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