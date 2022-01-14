"Заросший и неумытый": каким родственники сдали Куравлева в дом престарелых

"Заросший и неумытый": каким родственники сдали Куравлева в дом престарелых
Леонид Куравлев. Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Врачам буквально пришлось отмывать кумира миллионов

Уже несколько дней поклонники легендарного советского артиста Леонида Куравлева с замиранием сердца наблюдают за новостями о состоянии его здоровья. Не меньший интерес вызывает жизнь любимца публики до госпитализации. Оказалось, что в дом престарелых его привезли в не самом лучшем состоянии.

В целом, многих интересует, почему актер провел последние полгода перед госпитализацией в доме престарелых. Завесу тайны над этим вопросом приоткрыла сотрудница пансионата Надежда Орлова. Судя по ее словам, о звезде культовых советских кинолент "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня" и других просто никто не хотел заботиться. По крайней мере, в дом престарелых его привезли в весьма запущенном состоянии.

"У него была борода заросшая, он был неумытый, неухоженный", – делится откровениями удивленная работница учреждения.

Также Орлова отметила, что Куравлева привезли в дом престарелых заметно истощенным. К этому моменту легенда отечественного кинематографа уже практически не мог ходить. Работникам даже пришлось вызывать специального врача, который почистил уши бедного артиста.

Судя по всему, в последнее время отношения Леонида Вячеславовича с дочерью Екатериной серьезно испортились. Когда женщина приходила навестить отца, он отворачивался и делал вид, что спит. При этом в дом престарелых звезду привез его сын.

Напомним, недавно артисту провели экстренную операцию. К сожалению, пока никаких утешительных новостей о его состоянии нет.

Источник: Пусть говорят ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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