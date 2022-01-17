Перед кражей вдове Градского угрожал один из родственников артиста - СМИ

Перед кражей вдове Градского угрожал один из родственников артиста - СМИ
Фото: Juliya Khanina/Russian Look/www.globallookpress.com
В деле с пропажей денег увидели семейный след

После скандальной истории с ограблением Марины Коташенко, вдовы покойного артиста Александра Градского, журналисты заподозрили, что в истории с кражей на сумму 100 миллионов рублей кроется давний семейный конфликт. 

Так, "Московский комсомолец" отмечает, ссылаясь на собственные источники, что вскоре после похорон музыканта Коташенко повздорила с одним из близких родственников покойного супруга. Ссора произошла в доме на Козицком переулке, где у Градского был выкуплен целый этаж. Коташенко, испугавшись неких угроз в свой адрес, забрала детей и умчала за город в Мишуткино. Туда она могла и перевезти деньги (ее супруг признавал только наличный расчет и не доверял банкам).

После этого Марина обратилась за услугами в один из ЧОПов, чтобы усилить охрану дома, и заказала сигнализацию. У особняка появился постоянный патруль, в декабре в банный домик встроили "умную систему" с десятками датчиков.

Таким образом, в версии с действием женщины под давлением грабителей, можно предположить, следуя логике, что проблемы с сигнализацией вызвали бы немедленную реакцию ЧОПа. У Марины были при себе два брелока, которыми она могла воспользоваться. Но в момент происшествия сигнализацию выключили – работала она лишь в чайном домике. И никаких инцидентов с "умной техникой" не было зафиксировано.

Среди посторонних лиц, вхожих в дом Марины – две няни и работник среднеазиатского происхождения, давно оказывающий услуги семье Градского. После появления правоохранителей в доме оказался отец Коташенко.

Опергруппа уже работает по следам подозреваемых. Пострадавшая утверждает, что довезла грабителей до Апрелевки, где они пересели в другой автомобиль. По ряду данных, разыскиваемые преступники уже сменили и это транспортное средство.

По данным СМИ, оперативники не исключают версии с инсценировкой ограбления для перераспределения наследства Градского.

Источник: МК ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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