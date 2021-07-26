"Выгрызли победу": гимнасты принесли России золотую медаль

"Выгрызли победу": гимнасты принесли России золотую медаль
Нагорный Никита. Фото: Claudio Thoma/Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Спортсмены обошли всех своих соперников на Летних Играх

26 июля стало поистине счастливым днем для всех жителей нашей страны. Сегодня в копилку Российской Федерации попало сразу несколько золотых медалей. Так, наши гимнасты взяли победу в командном многоборье на Олимпиаде в Токио.

Мужская сборная вырвала первое место у соперников с небольшим отрывом. Наши спортсмены набрали 262,500 очков. В затылок им дышали гимнасты из Страны восходящего солнца – японцам удалось набрать 262,397 очков. Таким образом, представители страны-хозяйки Игр заняли второе место. Тройку лидеров замкнули китайцы с результатом в 261,894 очка.

Российские спортсмены очень эмоционально отреагировали на победу, которую пришлось буквально вырывать у противников. Мужчины не стали скрывать слез и разрыдались прямо в эфире. Вызывающие ликование кадры публикуют авторы телеграм-канала "Пул №3".

Российские комментаторы тоже не смогли сдержать эмоции. Специалисты от всей души порадовались второму золоту в нашей копилке.

"Мы вместе с вами плачем от вашей сумасшедшей победы, которую вы вырвали, выгрызли", – дрогнувшим от восторженных слез голосом сказала комментирующая спортивное событие эксперт.

Напомним, сегодня, в понедельник, фехтовальщица Софья Позднякова принесла России вторую золотую медаль. Спортсменка взяла первое место в состязаниях на саблях среди женщин.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

трепанатор черепов
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ГостьВредный
"Выгрызли победу". Выбирай выражения, писака. Спортсмены пашут на победу с малолетства. Они боролись за победу с достойными соперниками, а не выгрызали ее. Бабы-дуры не способны ни комментировать, ни писать о спорте.
Вредный ты какой то.
ГостьВредный
Пожаловаться Ответить
"Выгрызли победу". Выбирай выражения, писака. Спортсмены пашут на победу с малолетства. Они боролись за победу с достойными соперниками, а не выгрызали ее. Бабы-дуры не способны ни комментировать, ни писать о спорте.
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