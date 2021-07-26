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26 июля стало поистине счастливым днем для всех жителей нашей страны. Сегодня в копилку Российской Федерации попало сразу несколько золотых медалей. Так, наши гимнасты взяли победу в командном многоборье на Олимпиаде в Токио.
Мужская сборная вырвала первое место у соперников с небольшим отрывом. Наши спортсмены набрали 262,500 очков. В затылок им дышали гимнасты из Страны восходящего солнца – японцам удалось набрать 262,397 очков. Таким образом, представители страны-хозяйки Игр заняли второе место. Тройку лидеров замкнули китайцы с результатом в 261,894 очка.
Российские спортсмены очень эмоционально отреагировали на победу, которую пришлось буквально вырывать у противников. Мужчины не стали скрывать слез и разрыдались прямо в эфире. Вызывающие ликование кадры публикуют авторы телеграм-канала "Пул №3".
Российские комментаторы тоже не смогли сдержать эмоции. Специалисты от всей души порадовались второму золоту в нашей копилке.
"Мы вместе с вами плачем от вашей сумасшедшей победы, которую вы вырвали, выгрызли", – дрогнувшим от восторженных слез голосом сказала комментирующая спортивное событие эксперт.
Напомним, сегодня, в понедельник, фехтовальщица Софья Позднякова принесла России вторую золотую медаль. Спортсменка взяла первое место в состязаниях на саблях среди женщин.
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