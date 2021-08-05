Российского спортсмена сняли с Олимпиады за нарушение правил

Атлет получил три предупреждения

Легкоатлет Василий Мизинов, выступающий на токийской Олимпиаде за российскую сборную, снят с состязаний по спортивной ходьбе за нарушение правил.

Так, россиянин принимал участие в соревнованиях по ходьбе в 20 километров. За семь минут до финиша ему вынесли третье предупреждение с двухминутным штрафом.

Таким образом, отмечает источник, Мизинов уже не сможет побороться за разыгранные медали, передает URA.ru.


Источник: Спорт-экспресс ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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